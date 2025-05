Governo do Amazonas repassa R$ 10 milhões aos bois Caprichoso e Garantido

O Governo do Amazonas repassou, nesta segunda-feira (26), o valor de R$ 10 milhões aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, sendo R$ 5 milhões para cada. O investimento reforça o compromisso do Estado com a realização do Festival de Parintins 2025, um dos maiores eventos culturais do país.

Investimento chega em momento crucial

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, a liberação do recurso vai permitir que os bois avancem na produção de alegorias e materiais para as apresentações marcadas para os dias 27, 28 e 29 de junho, na Arena do Bumbódromo.

“O governador Wilson Lima foi categórico: queria que o recurso saísse o mais rápido possível. Isso fortalece ainda mais o Festival, que cresce a cada ano”, afirmou o secretário.

Impacto econômico e expectativa de público

A expectativa é de que o festival movimente cerca de R$ 184 milhões, um aumento de 2,26% em relação a 2024, e atraia aproximadamente 120 mil visitantes a Parintins, segundo dados da Amazonastur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas).

Lideranças dos bois celebram apoio

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou que o patrocínio chegou em boa hora.

“Esse recurso é essencial para organizar nossa produção e honrar compromissos com nossos artistas. Somos gratos ao governador por reconhecer a força do Festival”, afirmou.

Já o presidente do Garantido, Fred Góes, também celebrou a chegada do investimento:

“Temos um planejamento de pagamento com nossos trabalhadores, e o recurso garantido pelo governo foi muito importante para seguirmos com tranquilidade.”

Patrocínio privado também reforça o evento

Além do apoio do Estado, o Festival de Parintins conta com o patrocínio de marcas nacionais e internacionais como Coca-Cola, Samel, Bemol, Vivo, Natura, Eneva, Assaí Atacadista, Azul Linhas Aéreas, Bradesco, além dos ministérios da Cultura e do Turismo.

