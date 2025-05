‘Caminhão Caixa’ atende beneficiários em Boca do Acre

O Caminhão Caixa chegou nesta terça-feira (27) ao município de Boca do Acre, região sul do estado do Amazonas. A unidade móvel está instalada na avenida 15 de Novembro, ao lado da Praça Assem Mustafa, no centro da cidade.

O caminhão vai atender beneficiários dos programas sociais do Governo Federal. Entre os serviços disponíveis estão a entrega de cartões do Bolsa Família, Auxílio Gás e aos beneficiários do Seguro Desemprego Pescador Artesanal, além de atualizações no Caixa Tem, cadastramento de senha, biometria, assistência na utilização de aplicativos, desbloqueio de cartão e senha de contas, entre outros.

Os clientes também poderão realizar saques em dinheiro, utilizando os dois caixas eletrônicos instalados no caminhão. Além de Boca do Acre, a unidade móvel também atenderá à população das cidades vizinhas, inclusive do estado do Acre, que faz fronteira com o município. Cerca de 8 mil beneficiários serão contemplados com a ação.

A superintendente de rede da Caixa no Amazonas, Jorineide de Freitas, destaca o compromisso do banco no atendimento da população: “Essa iniciativa reforça o compromisso da Caixa com a inclusão e a cidadania, levando atendimento de qualidade às regiões mais distantes do nosso estado. Sabemos das dificuldades de acesso enfrentadas por muitas comunidades do interior do Amazonas e é por isso que essa unidade móvel é tão importante: ela aproxima os serviços essenciais dos beneficiários de programas sociais, trabalhadores locais, garantindo dignidade, praticidade e acesso à informação”, afirmou.

Atualmente, a Caixa possui 11 caminhões que percorrem o país, disponibilizando aos clientes atendimento para os produtos e serviços bancários e para benefícios sociais do Governo Federal.

Canais de Atendimento

O município de Boca do Acre conta com atendimento do banco em um Correspondente Caixa Aqui. Além da unidade física, também é disponibilizado atendimento por meio de canais remotos e digitais, como o Internet Banking Caixa, o WhatsApp Caixa (0800 104 0104) e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa e FGTS, por exemplo.

Por telefone, os clientes podem contatar o Alô Caixa pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões). Mais informações sobre a rede de atendimento podem ser consultadas na página da caixa.

