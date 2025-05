Três anos do Ilumina+: uma revolução silenciosa e impactante no interior do Amazonas

Ilumina+ Amazonas é resultado do esforço conjunto de servidores públicos comprometidos com a missão de servir

O Ilumina+ Amazonas está completando três anos de implantação. Ao longo desse período, o programa, criado de forma pioneira pelo governador Wilson Lima, tem transformado a vida de milhares de pessoas, causando uma revolução silenciosa no interior do estado.

Mais do que substituir luminárias antigas por tecnologia LED, o programa tem sido uma ferramenta poderosa de sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento ambientalmente responsável.

O Ilumina+ é, hoje, uma das maiores iniciativas de modernização da iluminação pública no país. O programa nasceu com um propósito claro: substituir as antigas luminárias de vapor de sódio, mistas e de mercúrio, mais poluentes, por modernas lâmpadas de LED, que consomem menos energia, duram mais e iluminam melhor.

A tecnologia LED consome até 60% menos energia do que as lâmpadas convencionais. Isso representa uma redução significativa na demanda energética do sistema público de iluminação — um fator essencial em um estado com dimensões continentais como o Amazonas.

Outro ponto fundamental é a durabilidade das lâmpadas de LED, que chega a ser até cinco vezes maior que a das tecnologias antigas. Isso reduz a geração de resíduos e a necessidade de manutenção constante, aliviando a pressão sobre os serviços públicos e evitando o descarte frequente de materiais poluentes.

Para a população o impacto é grande e se reflete no dia a dia. Com ruas e praças mais iluminadas, os moradores voltaram a ocupar os espaços públicos e a ter maior tranquilidade no ir e vir para o trabalho ou para a escola no período noturno. Em algumas cidades, os índices de criminalidade recuaram. O turismo ganhou impulso e o comércio um novo ânimo, podendo estender o horário de funcionamento, fazendo, assim, girar a economia local.

O LED trouxe, ainda, benefícios importantes em termos de sustentabilidade ambiental, ao possibilitar a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera, contribuindo para o enfrentamento das mudanças climáticas, um tema sensível para todos do planeta e para a região amazônica em especial.

No interior, onde a energia elétrica é, na maioria dos municípios amazonenses, à base de combustível fóssil, abastecida por termelétricas, estima-se que, em 10 anos, mais de 151 mil toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas, por conta dessa mudança realizada. Isso equivale à conservação de uma floresta do tamanho de 1.396 campos de futebol.

O Ilumina+ é, portanto, um programa totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), em particular o item 13 – ação contra a mudança global do clima. E seus efeitos vão avançando cada vez mais, à medida em que novos municípios vão sendo beneficiados.

A meta do governador Wilson Lima, que muitos consideraram uma ousadia, quando o Ilumina+ foi lançado, em 2022, já está perto de ser cumprida. Falta muito pouco para o programa alcançar todos os 61 municípios do interior e o Amazonas tornar-se o primeiro estado do país com iluminação pública 100% em LED, um verdadeiro marco a comemorar.

O programa já chegou, hoje, a 49 municípios e 245 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Foram mais de 94,2 mil pontos de LED instalados. Além disso, ampliou o seu alcance, estendendo o serviço de modernização da iluminação a vários órgãos públicos, como delegacias, escolas, unidades de saúde.

Me orgulho muito de estar, junto com a equipe da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), à frente desse trabalho que se traduz em tantas conquistas e em relatos tocantes, em especial das comunidades que passaram a contar com esse serviço pela primeira vez. É o caso, por exemplo, de algumas localidades rurais e indígenas, onde o programa não apenas iluminou as noites escuras, mas provocou uma mudança real e definitiva na vida das pessoas, um exemplo concreto de como a política pública pode — e deve — ser instrumento de inclusão social.

Ao longo dessa jornada, temos colhido depoimentos emocionantes. Moradores que agora podem caminhar com tranquilidade à noite, comerciantes que viram o movimento crescer em suas lojas, crianças que brincam com mais liberdade nas praças. Esses relatos reforçam a importância dessa ação, cumprindo o seu papel de melhorar a infraestrutura urbana como base para a transformação social.

O Ilumina+ Amazonas é resultado do esforço conjunto de servidores públicos comprometidos com a missão de servir. Agradeço imensamente à equipe da UGPE e Sedurb pela dedicação incansável, aos nossos parceiros municipais e à confiança do governador Wilson Lima em nosso trabalho.

Comemorar três anos deste programa é também celebrar um Amazonas mais moderno, seguro e justo. É o futuro sendo construído com trabalho, com responsabilidade e, sobretudo, com esperança. Com o programa, o Governo do Amazonas reafirma o seu compromisso com uma gestão pública moderna, eficiente e alinhada aos princípios da sustentabilidade.

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

