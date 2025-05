Bolsonaro oficializa apoio a Maria do Carmo para Governo do AM

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou, nesta terça-feira (27), apoio à pré-candidatura da empresária Maria do Carmo Seffair (PL) ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026. Em abril, após se filiar ao Partido Liberal, Maria do Carmo confirmou sua intenção de disputar o Executivo estadual.

“Amazonas de cara nova! Professora Maria do Carmo nossa pré-candidata para o governo do Amazonas”, disse o ex-presidente.

O PL no Amazonas é comandado pelo ex-senador e ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento, que integrou os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O apoio de Jair Bolsonaro foi oficializado por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da pré-candidata.

Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, também declarou apoio à candidatura de Maria do Carmo, destacando sua trajetória pessoal.

“Nossa pré-candidata ao governo do Estado [do Amazonas]. Maria do Carmo é uma mulher experiente e vai cuidar de quem cuida, que vem com esse olhar especial de mãe e educadora e que vai fazer o melhor para o seu povo”, disse Michelle.

Proprietária de uma faculdade particular em Manaus, Maria do Carmo agradeceu o gesto.

“Agradeço a recepção calorosa, principalmente da nossa presidente nacional do PL Mulher, que dará total apoio aos nossos projetos”, afirmou.

“É uma honra contar com o apoio do ex-presidente, por admirar a força e coragem dele”.

Omar Aziz lança movimento e mira 2026

Em abril, o senador Omar Aziz (PSD) lançou o movimento “Amazonas Forte de Novo”, em evento com a presença de diversas lideranças políticas do Estado. Participaram o senador Eduardo Braga (MDB), o prefeito de Manaus David Almeida (Avante), além dos 62 prefeitos municipais, deputados estaduais, federais e vereadores da capital e do interior.

Com discurso voltado à segurança pública, à BR-319, à reforma tributária e à Zona Franca de Manaus (ZFM), Omar reafirmou sua intenção de disputar novamente o governo estadual.

“É a retomada de enfrentar a insegurança, não levando flores para bandido. É enfrentar bandido como se deve enfrentar. É dessa forma que nós vamos voltar! Com uma capilaridade muito grande dentro do Congresso e do governo. E eu preciso muito, se Deus me der a oportunidade de governar este estado novamente, com a ajuda do Eduardo Braga no Senado Federal. E agora, somando com a ajuda do David, nós vamos fazer um Amazonas forte”, declarou Aziz. Prefeito David Almeida confirma apoio a Omar Aziz

O prefeito de Manaus, David Almeida, reforçou seu apoio à candidatura de Omar Aziz, ressaltando os investimentos que o senador destinou à capital amazonense e agradecendo ao governo Lula pela liberação de recursos federais para o Estado.

“Eu me uno a esse movimento para ombrear com todos vocês. Essa união é para o bem do nosso estado”, afirmou David.

Almeida e Aziz firmaram aliança política em meados de 2023, visando inicialmente as eleições municipais de 2024. O prefeito foi reeleito com mais de 50% dos votos válidos.

