O longa-metragem “Ceifa”, dirigido pelo cineasta Diogo Ferreira, estreia nesta quinta-feira (29), às 19h, no Teatro Gebes Medeiros, no Centro de Manaus. A exibição tem entrada gratuita e marca o lançamento de uma obra sensorial e simbólica sobre a morte.

Uma jornada visual sobre a finitude

O filme foi produzido pela Tucuxi Filmes em parceria com a Amacine, com apoio do Governo do Amazonas por meio da Lei Paulo Gustavo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ferreira, gaúcho radicado em Manaus desde 2020, traz no currículo mais de 20 obras autorais.

“Ceifa” propõe uma reflexão profunda sobre o fim da vida, explorando o tema com lirismo, simbolismo e forte carga emocional. A narrativa busca provocar catarse no público, tratando a morte como uma travessia universal e inevitável.

Cenários amazônicos e linguagem autoral

Gravado nas margens do Tarumã-Açu e em Presidente Figueiredo, o filme valoriza a paisagem amazônica como palco narrativo. A estética remete a nomes como Bergman, Herzog e Tarkovsky, aliando fotografia impactante e poesia visual.

“A morte não é só um fim, é um encontro inevitável que transcende o tempo, o espaço e a cultura”, explica o diretor.

Exibições e distribuição

A avant-première ocorre no Teatro Gebes Medeiros, com outras sessões previstas em festivais e espaços culturais. O filme também integra o circuito de mostras independentes nacionais e internacionais.

(*) Com informações da assessoria

