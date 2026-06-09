Brahma

Conheça Ronan Marinho, responsável por traduzir a energia do Festival de Parintins em ilustrações para as latas de Brahma

No encontro entre tradição e criatividade, o Festival de Parintins ganha novas interpretações visuais nas latas comemorativas de Brahma. As peças são assinadas pelo artista amazonense Ronan Marinho, que transforma elementos da cultura local em ilustrações com forte identidade amazônica.

Presente nas principais celebrações da cultura brasileira, a marca aposta na valorização de artistas regionais. Dessa forma, busca traduzir símbolos do festival em expressões visuais que reforçam a brasilidade e a identidade do evento.

Nascido na ilha Tupinambarana, Ronan Marinho é reconhecido por sua atuação nas artes visuais e por conectar cultura amazônica, território e linguagem contemporânea.

Arte que traduz a energia do Bumbódromo

Responsável pelas ilustrações das embalagens, o artista levou para as latas a energia do Bumbódromo e a força das apresentações do Festival de Parintins.

Neste ano, os desenhos destacam dois elementos centrais do espetáculo: a Marujada, do Boi Caprichoso, e a Batucada, do Boi Garantido. Ambos representam a base rítmica e a emoção que marcam as apresentações dentro e fora da arena.

Identidade cultural ganha forma nas embalagens

Segundo o artista, o processo criativo buscou representar sentimentos vividos no festival e fortalecer o olhar regional sobre a cultura amazônica.

“É sobre representar o que a gente sente aqui. A vibração, a paixão que move as torcidas e o sentimento de pertencimento. Brahma me deu liberdade para trazer elementos que eu entendia como símbolos dessa cultura e isso valoriza muito o olhar regional e a essência do festival. A lata vira um registro dessa experiência”, afirma o artista.

Além disso, as ilustrações levam para o público de outras regiões do país um recorte simbólico de uma das maiores manifestações culturais do Brasil.

Marujada e Batucada representam a alma rítmica do festival

A Marujada e a Batucada são elementos fundamentais da identidade sonora do Festival de Parintins. Por meio de tambores, caixas, surdos e repiques, os grupos expressam a intensidade e a emoção do espetáculo.

A Marujada de Guerra do Boi Caprichoso foi criada em Manaus, em 1992, inicialmente para acompanhar os levantadores de toadas no tradicional Bar do Boi. Com o tempo, o grupo cresceu e hoje reúne mais de 120 ritmistas, além de equipes de apoio, consolidando-se como símbolo do boi azul.

Já a Batucada do Boi Garantido surgiu pelas mãos de Lindolfo Monteverde, fundador do boi vermelho. No início, os ritmos eram marcados por palmas e xeque-xeques. Posteriormente, evoluíram para tambores artesanais e, mais tarde, para instrumentos industrializados, consolidando a identidade musical que atravessa gerações.

Trajetória conecta Amazônia ao cenário nacional

Formado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas, Ronan Marinho construiu uma carreira que conecta a produção artística da região Norte ao cenário cultural brasileiro.

Além disso, o artista participou de produções carnavalescas em escolas como Beija-Flor de Nilópolis e Imperatriz Leopoldinense, levando referências amazônicas para grandes espetáculos do país.

Em Parintins, seu trabalho ganha ainda mais significado ao transformar elementos da cultura local em obras que circulam nacionalmente. Dessa forma, reforça a valorização de artistas da região e destaca a potência criativa da Amazônia.

Brahma reforça apoio à cultura popular

Presente há décadas em grandes celebrações brasileiras, Brahma mantém sua atuação em eventos culturais que valorizam a identidade do país.

Assim, a marca apoia manifestações como o Festival de Parintins, o São João, o Carnaval e ações ligadas à Copa do Mundo. Em Parintins, o compromisso inclui a valorização de artistas locais e a transformação de símbolos do festival em homenagens que atravessam gerações.

Leia mais: