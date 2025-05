Feira do Nova Cidade é reinaugurada em Manaus após obras de revitalização

A manhã desta quarta-feira (28) marcou a reinauguração da feira do Nova Cidade, localizada na avenida Margarita, zona Norte de Manaus. O vice-prefeito Renato Junior representou o prefeito David Almeida no evento simbólico ao lado do secretário da Semacc, Wanderson Costa, e dos feirantes locais.

A cerimônia celebrou mais do que a entrega de um espaço renovado. Representou o fortalecimento da economia popular e da relação entre o poder público e os trabalhadores do comércio informal.

“Cada feira que entregamos é um gesto de respeito com quem trabalha duro todo dia”, afirmou Renato Junior.

A revitalização faz parte do programa de modernização dos centros de abastecimento, executado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). O investimento total foi de R$ 1,1 milhão, com R$ 500 mil oriundos do Governo do Amazonas.

Principais melhorias na estrutura da feira

Boxes ampliados

Novo piso

Estrutura metálica reformada

Forro em PVC

Rede elétrica atualizada

Banheiros novos

O objetivo foi oferecer mais conforto e segurança tanto para quem trabalha quanto para quem consome no local.

Impacto econômico e social

A feira, criada pela comunidade em 2000, conta com 27 boxes e bancas, movimentando mais de mil empregos diretos e indiretos. A nova estrutura deve ampliar o fluxo de clientes e impulsionar ainda mais a economia do bairro Nova Cidade.

Depoimentos dos participantes

Saronete Vieira, feirante, comemorou a entrega:

“É uma conquista que traz dignidade e atrai mais clientes. Bora para a feira, pessoal!”

Wanderson Costa, secretário da Semacc, reforçou o impacto das reformas:

“Essa é a 25ª feira entregue. Estamos aquecendo a economia e devolvendo dignidade aos feirantes.”

Renato Junior, que tem origem ligada à categoria, destacou o vínculo pessoal com a causa:

“Cada feira entregue é respeito com a história de vida de milhares de famílias manauaras.” Leia mais: Primeira feira municipal é inaugurada no Colônia Antônio Aleixo, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱