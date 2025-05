Omar pede ao presidente da Caixa mais agências no interior do AM

Átila Lins também participou do pedido de expansão dos serviços da Caixa no interior do Amazonas

O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) se reuniram nesta quarta-feira (28) com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, para discutir a expansão dos serviços bancários no interior do Amazonas.

O objetivo da reunião foi reforçar o pedido de instalação de novas agências da Caixa em municípios estratégicos do estado, promovendo maior inclusão financeira, acesso aos programas sociais e ao microcrédito oferecido pelo banco.

“É necessário, por calha, aumentar o número de agências. Essa reivindicação foi feita e esperamos que o presidente Carlos Vieira possa atender essa demanda do Amazonas”, afirmou Omar Aziz.

Cenário atual e novas propostas

Atualmente, o Amazonas conta com 17 agências da Caixa. Com a previsão de duas novas inaugurações até o fim do ano, esse número deve chegar a 19. No entanto, os parlamentares consideram o número insuficiente diante da realidade do estado.

Cidades propostas para novas agências:

Santa Isabel do Rio Negro

Codajás

Santo Antônio do Içá

Apuí

Nova Olinda do Norte

As regiões escolhidas abrangem as calhas dos rios Negro, Solimões, Alto Solimões e Madeira, áreas com baixo acesso a serviços bancários.

Importância para o interior do Amazonas

Para Átila Lins, ampliar a presença da Caixa é essencial para reduzir o isolamento dos municípios e promover acesso digno a serviços bancários:

“De 62 municípios, apenas 21 terão agências até o fim do ano. Queremos ocupar mais o espaço do Amazonas com instituições financeiras, especialmente com a Caixa, que é um banco social essencial para o interior”, destacou.

Novas inaugurações e impacto social

Ainda em 2025, está confirmada a inauguração de agências em Carauari e Novo Aripuanã. Também estão em estudo as instalações de novas unidades em Boca do Acre e Benjamin Constant.

Segundo Omar Aziz, a proximidade de agências da Caixa facilita o acesso a linhas de crédito e estimula o desenvolvimento local:

“Quando uma pessoa quer um microcrédito, é muito difícil se deslocar até outra cidade. Ter uma agência próxima melhora o acesso, estimula a economia e melhora a qualidade de vida da população.”

