Zé Felipe chora em show em Portugal após anunciar fim do casamento com Virgínia

Durante sua apresentação em Coimbra, Portugal, na noite de quarta-feira (28), o cantor Zé Felipe não conteve a emoção ao interpretar a música “Só Tem Eu”, dedicada à sua ex-esposa, Virgínia Fonseca. O momento ocorreu um dia após o casal anunciar o fim do casamento de cinco anos.

Visivelmente abalado, Zé Felipe levou as mãos ao rosto enquanto o público o ovacionava. Virgínia, presente nos bastidores, registrou a cena e compartilhou em suas redes sociais com a legenda: “Zé emocionou” .

O término do relacionamento foi comunicado na terça-feira (27) por meio de uma nota conjunta nas redes sociais. No texto, eles afirmaram que, apesar de não estarem mais juntos como casal, continuarão unidos como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo .

Segundo informações de bastidores, a separação foi motivada por uma rotina atribulada e pela falta de momentos de intimidade do casal.

Apesar do término, Virgínia demonstrou apoio ao ex-marido ao acompanhá-lo na viagem e compartilhar momentos do show em suas redes sociais.

Leia mais:

