Retratação

Homem gravou vídeo de retratação após repercussão das ofensas contra Virginia Fonseca durante jogo da Seleção Brasileira.

O homem apontado como um dos responsáveis pelos xingamentos contra Virginia Fonseca durante o jogo da Seleção Brasileira no Maracanã publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas à influenciadora. Na gravação, ele reconhece o erro e afirma que agiu de forma machista.

“Estou aqui, publicamente, para pedir perdão à Virginia Fonseca, 100% perdão. Eu entendi que errei, entendi de verdade. Estou aqui, do fundo do meu coração, falando de forma sincera”, declarou.

Retratação após repercussão

A retratação ocorre após a grande repercussão das vaias e ofensas direcionadas à influenciadora durante a partida entre Brasil e Panamá, realizada no último domingo (31). Além disso, o caso gerou intenso debate nas redes sociais sobre os limites das críticas a figuras públicas.

O episódio ganhou ainda mais destaque depois que diversas personalidades comentaram o assunto. Enquanto isso, milhares de internautas se dividiram entre críticas e manifestações de apoio à influenciadora.

No vídeo de desculpas, o homem afirmou que não iniciou os ataques no estádio. No entanto, admitiu que participou das ofensas e assumiu a responsabilidade pela atitude.

Perfil derrubado e pedido de perdão

Foto: Reprodução

Após a polêmica, o perfil verificado que ele mantinha no Instagram, identificado como “Morerinhafc”, recebeu denúncias de usuários. Como consequência, a conta acabou derrubada da plataforma.

Além de publicar o vídeo, o influenciador afirmou que enviou uma mensagem privada para Virginia. Segundo ele, a intenção foi pedir desculpas diretamente à influenciadora.

“Estou apagando porque realmente vocês estão certíssimas. Já mandei mensagem para a Virginia pedindo perdão por ter entrado na onda de xingar ela no estádio. Fui um machista, babaca e idiota mesmo. Nunca mais irei ter essa atitude. Foi ridículo da minha parte.

Além disso, ela é uma mulher batalhadora e merece respeito. Por isso, reconheço meu erro e assumo totalmente a responsabilidade pelo que fiz”, escreveu.

Ainda segundo o influenciador, o episódio serviu como aprendizado. Dessa forma, ele afirmou que pretende evitar atitudes semelhantes no futuro.

Veja vídeo:

PEDIU DESCULPAS!!



O homem apontado como responsável por iniciar os xingamentos contra Virginia se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas pelo ocorrido.

pic.twitter.com/KWq6c7stXz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

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