Banco do Brasil é o primeiro a lançar Pix Automático para pagar contas

A partir desta quinta-feira (29), o Banco do Brasil (BB) passa a oferecer o Pix Automático a todos os seus clientes. A instituição foi a primeira a concluir com sucesso os testes da nova modalidade junto ao Banco Central (BC), o que permitiu a liberação do serviço cerca de três semanas antes do cronograma oficial.

Pelo calendário do BC, os demais bancos devem lançar o Pix Automático a partir de 16 de junho, inicialmente com pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras.

A nova funcionalidade do Pix permite o agendamento de pagamentos recorrentes a empresas, como contas de luz, mensalidades escolares, academias e serviços por assinatura. A expectativa é que o Pix Automático substitua gradualmente o débito automático e os boletos bancários.

Diferenciais do BB

Entre os diferenciais oferecidos pelo Banco do Brasil, estão o agendamento de cobranças com até 90 dias de antecedência — mais do que o padrão estabelecido pelo BC, que permite agendamentos entre dois e dez dias antes do vencimento. Além disso, o BB permitirá que empresas dividam os valores recebidos via Pix Automático em até seis contas diferentes.

Assim como o débito automático tradicional, o Pix Automático exige que a empresa tenha um convênio com o banco. A diferença está na praticidade: o novo modelo terá processos mais simples e automatizados, ampliando o acesso a empresas de diferentes portes.

Como funciona para empresas

Empresas interessadas em usar o Pix Automático como forma de cobrança devem ativar o convênio por meio do BB Digital PJ, plataforma do banco voltada para pessoas jurídicas. A configuração pode ser feita via API (Interface de Programação de Aplicações) ou por arquivos padronizados.

A criação das cobranças no sistema é rápida. O cliente pagador recebe uma notificação no celular solicitando autorização para os débitos. Após a autorização, os pagamentos são realizados automaticamente, com valores fixos ou variáveis. A adesão também pode ser feita por meio de QR Codes, permitindo pagamentos iniciais seguidos de convites para futuras cobranças recorrentes.

Para os clientes

O cliente do BB poderá acompanhar, alterar ou cancelar as autorizações de cobrança diretamente pelo aplicativo do banco. O BB também manterá o cliente informado com avisos sobre o status das transações, como confirmação de pagamento ou notificações em caso de saldo insuficiente.

Pix Automático x Pix Agendado

O Pix Automático não deve ser confundido com o Pix Agendado Recorrente, lançado em 2024. Enquanto o Pix Agendado permite pagamentos programados sem a necessidade de convênio da empresa com o banco, ele exige que o próprio cliente configure valor, frequência e número de parcelas — o que pode levar a erros de digitação.

No Pix Automático, por outro lado, as condições da cobrança são definidas pela empresa, cabendo ao cliente apenas autorizar o débito. Isso reduz falhas e torna o processo mais confiável, principalmente para empresas que precisam garantir recebimentos regulares.

Leia mais:

Pix parcelado deve ser lançado em setembro, diz Banco Central

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱