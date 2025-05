Caçador é encontrado 50 dias após se perder em floresta no AM

Manacapuru (AM) – Após mais de 50 dias desaparecido, o caçador Magnilson da Silva Araújo, de 33 anos, foi encontrado com vida na manhã desta quarta-feira (28), por moradores de uma área de mata no Ramal do Tumbira, no km 44 da rodovia AM-352, que liga os municípios de Manacapuru a Novo Airão, no interior do Amazonas.

Visivelmente debilitado, desidratado e bem mais magro, Magnilson ainda estava consciente e recebeu abrigo, alimentação e cuidados iniciais da comunidade local. Um vídeo gravado pelos moradores logo após o resgate foi compartilhado nas redes sociais e serviu para avisar os familiares sobre o paradeiro do caçador.

A confirmação do reencontro veio por meio de uma gravação feita por uma das familiares de Magnilson, que, emocionada, agradeceu às orações e ao apoio durante o período de angústia.

“Ele tá aqui! Obrigada por todo apoio e oração. Deus botou a mão na vida dele e ele está vivo até hoje”, disse ela, com a voz embargada.

Magnilson havia desaparecido no dia 7 de abril, após sair para caçar com os irmãos. Durante a expedição, ele acabou se perdendo na floresta, na altura do km 50 da mesma rodovia.

O desaparecimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram por mais de dez dias com apoio de cães farejadores, além de moradores da região e familiares que se uniram às buscas. Apesar dos esforços, nenhuma pista concreta havia sido encontrada até o dia do resgate.

Após ser localizado, equipes dos Bombeiros retornaram ao local e prestaram os primeiros socorros. Magnilson foi então encaminhado ao hospital de Manacapuru, onde permanece internado em observação médica.

O caso tem repercutido nas redes sociais e causado comoção entre moradores da região. A história de sobrevivência de Magnilson está sendo considerada um milagre por familiares e conhecidos.

(*) As informações são do G1 Amazonas

