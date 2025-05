Casal de idosos é resgatado após desaparecer em mata no interior do AM

Presidente Figueiredo (AM) – Um casal de idosos, de 62 e 74 anos, foi resgatado na manhã dessa quarta-feira (21) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), após desaparecer nas proximidades do KM 134 da BR-174, no Ramal da Micade, em Presidente Figueiredo.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais oficiais da corporação, os idosos foram localizados com vida e apresentavam apenas sinais de cansaço e leve desidratação. Eles estavam desaparecidos desde o dia anterior, o que mobilizou equipes especializadas da corporação para buscas intensas na região de mata.

Não há informações sobre o que eles foram fazer na mata.

Nas imagens divulgadas em vídeo, é possível acompanhar o momento emocionante em que o casal reencontra os familiares, que estavam aflitos com o desaparecimento. Também é possível ver que ambos foram prontamente avaliados por um médico do Corpo de Bombeiros, que atestou que o estado de saúde deles era estável, apesar dos sinais de cansaço e leve desidratação.

Casos de desaparecimento em áreas de mata no Amazonas têm se tornado cada vez mais frequentes nos últimos anos.

Isso se deve, em grande parte, ao fato de muitos moradores de comunidades ribeirinhas se aventurarem na floresta para atividades como caça ou coleta de frutas. No entanto, a densa vegetação e a dificuldade de acesso tornam essas áreas especialmente perigosas em situações de desorientação ou imprevistos.

