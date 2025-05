Caçador que desapareceu na floresta diz que estava ‘encantado’ pela ‘mãe da mata’

Manacapuru (AM) – Após mais de 50 dias desaparecido em uma área de floresta no interior do Amazonas, o caçador Magnilson da Silva Araújo, de 33 anos, foi encontrado com vida e revelou um relato surpreendente: segundo ele, foi “encantado” por uma mulher que se apresentava como a “mãe da mata”.

De acordo com familiares, Magnilson se perdeu dos companheiros durante uma caçada no dia 7 de abril, na altura do km 50 da rodovia AM-352, que liga os municípios de Manacapuru e Novo Airão. Sozinho e debilitado pela fome, ele teria começado a ter alucinações na floresta.

“Ele está muito fraco. Comeu alguma coisa, mas passou mal, vomitou, e teve que ser internado para se recuperar. Quase não consegue falar ainda. Só contou que estava encantado, que via uma mulher chamando por ele, dizendo ser a ‘mãe da mata’. Ele a seguia e ficava andando em círculos, sempre voltando ao mesmo lugar”, contou o irmão do caçador.

Em certo momento, segundo o relato da família, Magnilson encontrou um pé de buriti, de onde tirou alimento. Com medo de se perder novamente e deixar o local com comida, ele permaneceu ali por cerca de 25 dias.

Ainda segundo o irmão, o caçador chegou a tentar tirar a própria vida após dias sem rumo, mas não conseguiu porque a espingarda caseira que carregava estava sem cartuchos.

“Ele disse que orou a Deus e que ouviu uma resposta, dizendo que o levaria até a casa de uma pessoa evangélica. Então, ele começou a andar até que chegou a uma residência, onde foi acolhido”, afirmou o irmão.

Magnilson foi resgatado por moradores da região do Ramal do Tumbira, no km 44 da AM-352, que também estavam ajudando nas buscas. Ele estava visivelmente mais magro, desidratado, mas consciente. Os moradores ofereceram comida, água e compartilharam um vídeo nas redes sociais para ajudar a localizar os familiares.

Com a repercussão do vídeo, os parentes souberam do resgate e se dirigiram ao local para reencontrá-lo. Posteriormente, Magnilson foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital em Manacapuru, onde permanece internado para recuperação.

Veja o momento em que ele é resgatado e chega à comunidade.

