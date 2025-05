VÍDEO: Suspeito de assalto morre atropelado após cair de garupa de moto em Manaus

Um homem identificado como Everton Andrade de Souza, de 27 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (29), após cair da garupa de uma motocicleta em movimento e ser atropelado por um carro, na rua Ibicaré, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Ele era suspeito de praticar assaltos na área.

De acordo com testemunhas, o homem estava fugindo com um comparsa em uma motocicleta quando caiu no meio da via e foi atingido por um carro que trafegava pela rua. Ele morreu no local.

Populares relataram que o suspeito estava com um simulacro de arma de fogo, que teria sido levado por pessoas que estavam no local. O celular da vítima também foi furtado após o atropelamento.

O pai do homem esteve na cena e confirmou que o filho já tinha passagens pela polícia. A identidade da vítima não foi revelada até o momento.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que deve apurar se o atropelamento foi acidental ou intencional.

