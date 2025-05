Davi Brito ri e come pipoca após depor sobre ameaça contra dançarina amazonense

O influenciador e ex-BBB Davi Brito foi visto sorrindo e comendo pipoca ao deixar a Delegacia Interestadual de Salvador, na tarde desta quarta-feira (29), após prestar depoimento sobre a acusação de ameaça e violência psicológica contra sua ex-namorada, a dançarina amazonense Tamires Assis.

Davi foi denunciado por Tamires por um episódio ocorrido em julho de 2024, quando, durante uma videochamada, ele teria exibido uma arma de fogo para intimidá-la. Segundo a modelo, o ex-BBB também apresentava comportamento controlador, exigindo saber onde ela estava e com quem.

Após a denúncia, Tamires solicitou uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, concedida pela Justiça do Amazonas no dia 8 de abril deste ano. A decisão foi assinada pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, que determinou o afastamento imediato de Davi e a proibição de qualquer tipo de contato com a vítima.

Além disso, a investigação conduzida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apontou que o influenciador incitou seus seguidores a atacarem a modelo nas redes sociais, intensificando o clima de hostilidade.

Na saída da delegacia, Davi não respondeu às perguntas da imprensa. O advogado que o acompanhava também evitou entrevistas.

Entenda o caso

Davi Brito e Tamires Assis se conheceram durante o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, em junho de 2024. O relacionamento foi exposto nas redes sociais, com trocas públicas de declarações, mas terminou semanas depois. Pouco após o rompimento, a modelo passou a relatar episódios de ameaça, culminando na denúncia formal.

A Polícia Civil da Bahia segue com a apuração do caso.

