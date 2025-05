Base Amazônia amplia ações de segurança com parceria entre AM e PF

Acordo entre Governo do Amazonas e Polícia Federal permitirá uso conjunto do hangar estadual e reforço na atuação contra o crime na fronteira

O governador Wilson Lima assinou, nesta quinta-feira (29), um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal (PF) que marca um novo capítulo na estratégia de segurança pública do Amazonas. A parceria permitirá o uso compartilhado do hangar do Governo do Estado, localizado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus, em operações conjuntas com a PF.

“Essa base será estratégica porque, antes, as aeronaves tinham que se deslocar de outras regiões do Brasil até o Amazonas para que efetivamente as operações acontecessem. Com essa estrutura, o tempo de resposta será muito mais curto. Da parte do estado, colocamos à disposição todas as nossas forças de segurança para continuar trabalhando de forma mais integrada”, afirmou Wilson Lima.

Base Amazônia fortalece presença na região de fronteira

Com vigência de 42 meses, a parceria viabiliza a criação da Base Amazônia, uma estrutura que vai descentralizar as operações aéreas e ampliar a presença das forças de segurança na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A área é considerada estratégica, pois por ela entram cerca de 70% das drogas que chegam ao estado, principalmente por Tabatinga.

A gestão da base ficará sob responsabilidade da Casa Militar do Governo do Estado. A medida representa um avanço no enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas, com maior agilidade nas ações.

Frota reforçada e logística otimizada

O acordo também prevê o compartilhamento de infraestrutura, o que deve reduzir custos operacionais e de manutenção de aeronaves. Durante o ato de assinatura, o diretor de Amazônia e Meio Ambiente da PF, Humberto Freire de Barros, detalhou os reforços logísticos.

“Com essa parceria que hoje firmamos, vamos dotar a Amazônia com dois helicópteros de maior porte, um helicóptero de menor porte e dois aviões Caravan, que ficarão dedicados à Amazônia, potencializando nossas ações e à disposição de todos que compõem essa grande integração”, disse Freire.

Acordo amplia resposta a crimes e emergências na Amazônia

Além de reforçar o combate ao tráfico de drogas, o acordo vai fortalecer ações logísticas e emergenciais em áreas remotas da Amazônia. Também vai melhorar o transporte de equipes e insumos, ampliando a capacidade de resposta do Estado em operações integradas de segurança e proteção ambiental.

A cerimônia contou com a presença do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, João Paulo Garrido, e de outras autoridades civis e militares envolvidas no sistema de segurança pública do estado.

Leia mais:

Deputado aciona Justiça contra Amazonas Energia por colapso em fornecimento

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱