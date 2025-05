Wilson Lima aponta queda nos roubos com investimentos na segurança no AM

Os investimentos realizados pelo Governo do Amazonas desde 2019 nas Forças de Segurança Pública resultaram em reduções expressivas nos índices de roubos a veículos, ônibus e celulares. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29), durante o lançamento do Anuário de Segurança Pública 2025, apresentado pelo governador Wilson Lima.

Novas ações e tecnologias reforçam combate ao crime

Em 2024, a gestão estadual, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), implantou os Núcleos de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial (Nurrc) e de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc). As medidas fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro.

Entre as ações destacadas está o programa RecuperaFone, criado pelo NIRC, que já recuperou mais de 2.100 celulares roubados ou furtados. O Amazonas foi o segundo estado do Brasil a implantar essa iniciativa.

Queda nos roubos a ônibus, rotas e veículos

O programa Coletivo Mais Seguro também contribuiu para a redução de 38% nos roubos a ônibus em Manaus, caindo de 1.456 registros em 2023 para 892 em 2024.

Nas rotas do Polo Industrial, os roubos caíram de 37 para zero ocorrências entre setembro de 2024 e abril de 2025.

Outro destaque foi a queda nos roubos de veículos, impulsionada pelo uso do sistema Paredão, criado em 2021. Em 2024, o número de casos caiu de 1.205 para 846, uma redução de 29,79%. Em comparação com 2011, a queda é de 85%.

“A partir do anuário identificamos os pontos de atenção e, de forma técnica, criamos novas políticas públicas”, explicou o secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida.

Investimentos ultrapassam R$ 1,1 bilhão

Desde 2019, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 1,16 bilhão em segurança pública. Os recursos foram utilizados para:

Aquisição de viaturas e lanchas blindadas

Equipamentos e tecnologia de monitoramento

Construção de novas unidades

Implantação das Bases Arpão 1 e 2

O estado ocupa atualmente a sétima posição no ranking de execução de recursos do Ministério da Justiça e também figura entre os sete estados com melhor desempenho em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados.

Wilson Lima fortalece setores primário e social

