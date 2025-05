Último pagamento de maio do Bolsa Família é feito nesta sexta (30) para NIS final 0

Valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, a média recebida por família sobe para R$ 667,49

A Caixa Econômica Federal finaliza nesta sexta-feira (30) o pagamento da parcela de maio do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 0.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, a média recebida por família sobe para R$ 667,49. Neste mês, o programa alcançou 20,46 milhões de famílias em todo o país, com um investimento total de R$ 13,64 bilhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Adicionais pagos no Bolsa Família:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

por criança de até 6 anos; R$ 50 por gestante ou jovem entre 7 e 18 anos;

por gestante ou jovem entre 7 e 18 anos; R$ 50 para mães de bebês até 6 meses (Benefício Variável Familiar Nutriz, pago por seis meses).

O pagamento do Bolsa Família segue o calendário dos últimos dez dias úteis do mês. As informações sobre valor, datas e composição das parcelas podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem.

Pagamentos antecipados

Famílias de 168 municípios receberam o benefício no dia 19 de maio, independentemente do número do NIS. A antecipação foi feita em cidades de Amazonas, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe, afetadas por desastres naturais ou que têm comunidades indígenas vulneráveis. A lista dos municípios está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento.

Regra de proteção

Cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção, que permite manter 50% do valor do benefício por até dois anos, mesmo com aumento da renda, desde que ela não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa. Neste mês, o valor médio pago a essas famílias foi de R$ 366,07.

A partir de junho, o tempo de permanência na regra será reduzido para um ano, mas apenas para novas famílias que entrarem na regra. Quem já está incluído segue com os dois anos de direito.

Sem pagamento do Auxílio Gás em maio

Neste mês, não haverá repasse do Auxílio Gás, que volta a ser pago em junho. O benefício é bimestral e destinado a famílias inscritas no CadÚnico, com prioridade para:

Mulheres responsáveis pela família;

Mulheres vítimas de violência doméstica;

Famílias com ao menos um integrante que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

