Mais de 300 pontos de Manaus vão ficar sem água na próxima semana; veja lista

Abastecimento será interrompido em diversas regiões da capital, incluindo as zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste

A concessionária Águas de Manaus informa que, devido a uma parada programada da Amazonas Energia nesta terça-feira (03), 330 pontos da cidade ficarão temporariamente sem abastecimento de água. A interrupção será necessária para a manutenção elétrica das Estações de Tratamento de Água (ETA) I e II, localizadas no complexo Ponta do Ismael, no bairro Compensa, zona Oeste.

O desligamento das ETAs está previsto para iniciar às 5h30 e deve durar até as 7h30. Durante este período, o abastecimento será interrompido em diversas regiões da capital, incluindo as zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste, totalizando cerca de 330 pontos impactados.

Após a conclusão da manutenção elétrica, as estações serão religadas e o abastecimento começará a ser restabelecido gradativamente, com as áreas centrais sendo atendidas primeiro, seguidas pelas regiões mais elevadas. A expectativa da Águas de Manaus é que o serviço esteja completamente normalizado em até 24 horas após o fim da intervenção.

Orientações para a população

Para minimizar os impactos, a concessionária recomenda que os moradores das áreas afetadas façam o estoque de água para o período da parada e façam uso racional do recurso, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Equipes da Águas de Manaus estarão em campo com carros-pipa para garantir o abastecimento em locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

Em caso de emergências ou dúvidas, a concessionária disponibiliza atendimento 24 horas por meio dos canais: telefone 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), site www.aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas App.

Veja abaixo os lugares que serão afetados:

Abílio Nery Abraham Pazzuelo Adrianópolis Agnus Dei Ajuricaba Aleixo Aliança Com Deus Alphaville I Alvorada I, II, III Amaral Américo Medeiros Araras Arezo Armando Mendes Asturias Augusto Montenegro I, II Bairro Da União Baixada Fluminense Beco Do Macedo Beija Flor I, II, III e IV Belvedere I, II Betânia Boas Novas Bom Jardim Bom Jesus Cachoeirinha Campo Dourado Campo Dourado II Campos Elíseos I, II, III Canaã Canaranas Carlos Braga Celebridade Celetra Cemitério Dos Índios Centro Chapada Cidadão I Cidadão VI Cidadão VII Cidadão XII Cidade Nova I Cidade Nova II Cidade Nova I (repetido) Colina Do Aleixo Colônia Oliveira Machado Colônia Santo Antônio Com. Ouro Verde Comunidade Luis Otavio Comunidade Monte Cristo Comunidade Nobre Comunidade Peniel Comunidade Sharp Conj Acariquara Conj Adrianópolis Conj Ajuricaba Conj Alphaville Conj Americo Medeiros Conj Aripuanã Conj Asteca Conj Ayapuá Conj Boas Novas Conj Canaranas Conj Carijo Conj Carlos Braga Conj Celetra Conj Costa E Silva Conj Déborah Conj. De Flores I Conj. De Flores II Conj Der Am Conj Eldorado Conj Francisca Mendes Conj Hileia I Conj Hileia II Conj Ica Paraíba Conj Itaporanga II Conj Itapuã Conj Jardim Amazonas Conj Jardim Paulista Conj Jardim Petropolis Conj João Bosco II Conj Kissia Conj Manauense Conj Manoa Conj Morada Do Sol Conj Mundo Novo Conj Murici Conj Omar Aziz Conj Ouro Verde Conj Ozias Monteiro Conj Parque Das Samambaias Conj Petros Conj Renato Souza Pinto I Conj Rio Maracana Conj Rio Maracanã Conj Sargento Conj Sergio Pessoa Neto Conj Sta Cruz Conj Subtenente Conj Tropical Conj Uirapuru Conjunto Álvaro Neves Conj Vila Amazônia Conj Vila Da Barra Conj Vila Gaia Conj Vila Verde I Conj Vila Verde Ii Cophasa Coroado I Coroado III Costa E Silva Crespo Cristo Rei Dallas Dalva Toledo Da Paz Deborah Deus Proverá Dom Pedro Duque De Caxias Eduardo Braga Eduardo Gomes Educandos Eldorado Elegance Espaço Verde Eucalipto Fazendinha Flamanal Flores Fortaleza Francisca Mendes Francisca Mendes II Galiléia Guaianás I, II Hiléia I, II Huascar Angelim Hydea III Ica Paraíba Ilha Do Campos Elíseos Ilhas Gregas Inv. João Paulo Itacolomy Itapuranga Itapuranga III Japiim Japiim (repetido) Japiinlândia Japinlândia Jardim Brasil Jardim Das Américas Jardim Do Édem Jardim Do Hiléia Jardim Encontro Das Águas Jardim Europa Jardim Imperial I, II Jardim Itaoca Jardim Paulista Jardim São Luis Jardim Versalles I Jardim Versalles II Jardim Versalles III Jerusalém Jesus Me Deu João Bosco Joao Paulo Suhab 4 Etapa Jonasa José Bonifacio Jurema Juruá Kíssia I, II Lagoa Verde Laranjeira II Premium Laranjeiras I Lion Lírio Do Vale I, II Lot Agnus Dey Lot America Do Sul Lot América Do Sul (repetido) Lot Canaa Lot Canaã Lot Fortaleza Lot Raquel Lot Sao Luiz Luiz Otávio Manauense Manoel Nogueira Marina Do Davi Monte Cristo Monte Das Oliveiras Monte Sinai Morar Mais Morrinho Morro Da Liberdade Mosaico Ponta Negra Mundo Novo Murici Nobre Nossa Senhora Das Graças Nova Cidade Nova Cidade (repetido) Nova Cidade (repetido) Nova Esperança Nova Esperança I Nova Esperança II Nova Jerusalém Novo Israel Nsra. Do Perpétuo Socorro Nsra Perpétuo Socorro (repetido) Nucleo 10 Nucleo 11 Nucleo 12 Nucleo 13 Nucleo 14 Nucleo 5 Nucleo 6 Nucleo 7 Nucleo 8 Nucleo 9 Núcleo I Núcleo Ix Núcleo V Núcleo VI Núcleo VII Núcleo VIII Núcleo X Núcleo XI Núcleo XIII Núcleo XIV Omar Aziz Orla Ponta Negra Osvaldo Frota Osvaldo Frota I Osvaldo Frota II Parque 10 Parque Aripuanã Parque Centenário Parque Das Laranjeiras – Av. Nilton Lins Parque Dos Franceses Parque Dos Rios II Parque Eduardo Braga Parque Eduardo Gomes Parque Florestal Parque Mosaico Parque Residências Parque Sabiá Parque Santa Etelvina Parques Das Nações Parque Sta Etelvina Paulo Nery Peniel Petropolis Planeta Dos Macacos Ponta Negra Praça 14 Pró-Morar Alvorada Pros. Cachoeirinha Pros. Gilberto Mestrinho Pros. Ipixuna Raio De Sol Raiz Raiz – Av. Silves Raiz – Av. Tefé Redenção Redenção – Bc São Francisco Redenção – Rip Rap Redenção – R. Mirasselva Renato Souza Pinto I Renato Souza Pinto II Res. Alphaville II Res. Alphaville III Res. Alphaville Iv Resd Parque Verde Resd Stillus Resd Turim Residenza Riacho Doce I, II, III Ribeiro Junior Rio Piorini I, II, III, IV e V Samambaia Santa Cruz Santa Etelvina Santa Etelvina I Santa Etelvina II Santa Luzia Santa Marta Santa Rosa Santa Tereza Santa Terezinha Santo Agostinho Santos Dumont São Francisco São Jorge Sao Jose I São José II Sao Lazaro São Sebastião Sapolândia Senador João Bosco Sergio Pessoa Sharp Sta Luzia Sta Marta Sta Tereza Sta Terezinha Suhab João Paulo Etapa Iv Terra Nova I, II e III Tiradentes Tropical Uirapuru Orquídea União Da Vitoria Vale Do Sinai Vera Cruz Vila Da Barra Vila Dos Lírios Vila Humaita Vila Municipal Vila Parque Vila Real Vila Verde I e II Villa Cidades Vista Vista Alegre Vista Bela Vista Do Sol Vitalli Vitoria Regia Viver Melhor III Zumbi I Zumbi III

