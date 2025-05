Entre os dias 02 e 05 de junho, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Midea Carrier, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo e líder em equipamentos de climatização, promove a campanha “Descarte Consciente”. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a redução do impacto ambiental e viabilizar o reaproveitamento de materiais.

“Nosso objetivo é incentivar a população a adotar hábitos mais sustentáveis e mostrar que o descarte correto de eletrodomésticos e eletroeletrônicos é simples e acessível. Como marca, temos a responsabilidade de facilitar esse processo. Ao recolher e destinar corretamente esses equipamentos, evitamos que substâncias e materiais poluentes sejam descartados no meio ambiente e possibilitamos que recursos valiosos retornem ao ciclo produtivo”, explica Vitor Ferrari, coordenador de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho na Midea Carrier.

A coleta, disponível durante o ano todo nas 11 lojas da Midea Carrier espalhadas pelo país, será realizada em quatro pontos físicos especiais durante a Semana do Meio Ambiente.

Locais da ação de 02 a 05 de junho:

São Paulo (SP) – Av. do Café, 277

– Av. do Café, 277 Piracicaba (SP) – Av. Armando Salles de Oliveira, 50

– Av. Armando Salles de Oliveira, 50 Manaus (AM) – Av. Djalma Batista, 568

– Av. Djalma Batista, 568 Canoas (RS) – Av. Guilherme Schell, 10100 – São Luís

Horário: das 9h às 18h

Além disso, de forma recorrente, o programa conta com a iniciativa de logística reversa para os estados da região Sul, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao comprar um produto da Midea, o cliente pode solicitar a retirada do seu eletrodoméstico antigo de qualquer marca em domicílio.

Outro benefício oferecido é um cupom de desconto aos consumidores que levarem produtos em desuso a um dos pontos de coleta disponíveis nas lojas da marca – o desconto pode ser utilizado para compra de um novo item no ecommerce ou nas lojas físicas. Os benefícios não são acumulativos.

Confira todas as linhas de descarte aceitas:

Linha azul: Pequenos eletrodomésticos como batedeiras, secadores, liquidificadores, ferros de passar e afins.

Pequenos eletrodomésticos como batedeiras, secadores, liquidificadores, ferros de passar e afins. Linha verde: Microcomputadores, laptops, celulares, tablets e afins.

Microcomputadores, laptops, celulares, tablets e afins. Linha cinza: Eletrodomésticos de maior porte, como geladeira, fogão, micro-ondas e freezer, entre outros.

Eletrodomésticos de maior porte, como geladeira, fogão, micro-ondas e freezer, entre outros. Linha marrom: TVs, DVDs, CDs, aparelhos de som e demais aparelhos de projeção e som.

TVs, DVDs, CDs, aparelhos de som e demais aparelhos de projeção e som. Peças: Peças diversas de todos os equipamentos mencionados anteriormente.

Mais informações: www.midea.com/br/descarte-consciente

Sobre a Midea Carrier

A Midea Carrier é fruto da união de duas gigantes mundiais do mercado: a Midea, líder em produção de eletrodomésticos, e a Carrier, líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado – Willis Carrier. Em 2011, as duas empresas formaram uma joint venture para produzir e distribuir produtos no Brasil, Argentina e Chile, se tornando assim a maior fabricante de equipamentos de climatização da América Latina. No Brasil, o grupo é detentor das marcas Midea, Carrier, Springer, Toshiba e Comfee que oferecem um amplo portfólio de produtos para atender as necessidades comerciais e residenciais dos consumidores brasileiros.

A empresa conta com um centro de engenharia e pesquisa, responsável pelo lançamento de novas tecnologias que tornam seus produtos cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e sustentáveis. As fábricas da Midea Carrier no Brasil possuem métodos de produção sustentáveis que garantem o compromisso da empresa com a gestão responsável do negócio.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: O lixo não é tão lixo assim: a reinvenção do futuro pelas mãos das novas gerações

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱