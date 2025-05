Omar Aziz defende ações integradas para segurança no Amazonas

Senador relembra programas Galera Nota 10 e Ronda no Bairro e propõe retomada de espaços dominados pelo tráfico com políticas públicas

Abrindo o segundo dia do III Seminário de Segurança Pública, nesta sexta-feira (30), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o senador Omar Aziz defendeu a atuação integrada do Estado para combater a criminalidade. Ele destacou sua experiência à frente da Secretaria de Segurança Pública e do governo do Amazonas, apontando a importância de retomar os espaços hoje dominados pelo narcotráfico.

Experiências de sucesso

Omar relembrou que, em sua gestão na segurança, Manaus enfrentava um grave problema com as chamadas “galeras” — grupos juvenis envolvidos em conflitos violentos.

“Naquela época nós criamos um programa chamado Galera Nota 10, criamos uma delegacia especializada e, oferecendo alternativas para aqueles jovens, conseguimos acabar com todas as galeras que existiam na cidade de Manaus”, contou o senador.

Ele também citou o programa Ronda no Bairro, implementado durante seu mandato como governador. “Eu sabia que só poderia criar o Ronda no Bairro se fizesse concurso para delegados, policiais militares e agentes de polícia, e se valorizasse o trabalho desses policiais”, disse, lembrando que os profissionais da segurança chegaram a ter os melhores salários do país.

Estado precisa reassumir espaços do tráfico

Segundo Omar, o grande desafio atual é o narcotráfico instalado nas periferias e nos municípios do interior. “Hoje nós temos o narcotráfico instalado nas comunidades, nos bairros, nos municípios, em que o Estado se retira e quem faz a primeira assistência geralmente são os chefes do tráfico. Ou o Estado volta a ocupar esse espaço ou nós vamos perder essa guerra”, alertou.

Ele defende uma resposta que vá além da repressão policial, envolvendo diversas áreas do governo. “É necessário preparar homens e mulheres para o enfrentamento e, ao mesmo tempo, dar transversalidade dentro do governo, utilizando as secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social e outros equipamentos para que a gente possa dar alternativa e prosperidade ao jovem”.

Educação e oportunidades como estratégia de prevenção

O senador defende a ampliação das escolas de tempo integral como forma de manter os jovens longe do crime. “O jovem não quer só um emprego, ele quer prosperar na vida. Quer ter dinheiro para comprar um carro, uma casa, um ar-condicionado. Está errado quem diz: vou gerar emprego. Não, temos que gerar oportunidades para que as pessoas possam prosperar”, afirmou.

Por fim, Omar Aziz reforçou sua confiança em soluções integradas para a segurança pública. “Tenho a certeza absoluta de que, com a ajuda das polícias e com políticas integradas, nós teremos uma segurança muito melhor”, concluiu.

