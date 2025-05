Filhote de pitbull sacrificado não matou bebê, aponta laudo

Um caso ocorrido no Queens, em Nova York (EUA), nesta semana, gerou comoção local e repercussão internacional. Uma bebê de apenas um mês, identificada como Kiyanna Winfield, foi encontrada com o rosto mutilado por uma cadela da família. Inicialmente, a suspeita era de que a filhote, uma mistura de pitbull com pastor alemão, teria atacado a criança.

No entanto, o resultado da autópsia revelou que a bebê já estava morta no momento em que o animal foi visto mordendo seu rosto.

Cão foi sacrificado antes da conclusão dos exames

A cadela de seis semanas foi sacrificada após a suspeita de ataque. Mas, segundo o Instituto Médico Legal da cidade de Nova York, os ferimentos foram post-mortem. “A causa e o modo da morte ainda aguardam estudos mais aprofundados após o exame. Mas podemos confirmar que esta não foi uma morte por agressão canina”, informou o órgão em nota.

Família encontrou bebê com ferimentos no rosto

A mãe da criança, Lillian Burton, relatou à polícia que a bebê estava dormindo entre o casal na cama quando eles acordaram e viram a cadela mordendo o rosto da menina.

O padrasto, Christopher, contou ao site The New York Post:

“Ela também tinha problemas médicos. Ela tinha um sopro no coração. A cadela comeu o rosto do bebê. Ela foi sacrificada.”

De acordo com o relatório médico, parte do rosto da bebê foi mutilado. A causa exata da morte ainda está sendo investigada, mas o caso foi classificado como morte súbita.

Casal não pretende voltar ao local após a tragédia

O casal morava no condomínio popular Queensbridge Houses, no Queens. Eles relataram que ouviram gritos vindos do sexto andar do prédio pouco antes da chegada da polícia. O episódio ocorreu por volta das 6h da manhã, no dia 20 de maio.

Após o ocorrido, Lillian Burton e Christopher afirmaram que não pretendem continuar vivendo no local.

