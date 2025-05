Amazonas fortalece setor primário e amplia ações social

O governador Wilson Lima anunciou, na sexta-feira (30), investimentos de cerca de R$ 4 milhões para fortalecer os setores primário e social do município de Nhamundá, no interior do Amazonas. O pacote faz parte da programação da 6ª Exposição Agropecuária de Nhamundá (Expoanh), com apoio do Governo do Estado.

As ações incluem crédito rural, equipamentos agrícolas, documentos rurais, fomento a associações e auxílio social para famílias em situação de vulnerabilidade.

“Esse apoio muda a vida das pessoas, coloca os produtores em uma outra condição de ter um faturamento melhor, de ter melhores condições de trabalho, e isso acaba ajudando toda a atividade econômica do município e região”, destacou o governador.

Durante o evento, o governador também inaugurou uma nova telessala do programa Saúde AM Digital.

Crédito rural fortalece atividades tradicionais

Por meio da Afeam, foram liberados R$ 1,7 milhão em crédito rural, em 51 operações voltadas principalmente à pesca artesanal e à produção de mandioca, atividades econômicas essenciais da região.

Além disso, agricultores e pescadores receberam R$ 1,5 milhão e 124 documentos rurais, sendo:

71 Cadastros da Agricultura Familiar (CAF)

53 Cartões do Produtor Primário (CPP)

Entre os equipamentos entregues estão 18 canoas, 33 motores rabeta, 69 motores de popa, 24 botes e 36 roçadeiras.

Fomento a associações comunitárias

Três associações receberam R$ 930 mil do Fundo de Promoção Social (FPS) para compra de máquinas e equipamentos:

ASDAM : R$ 401 mil para trator, móveis e equipamentos – 120 famílias beneficiadas

: R$ 401 mil para trator, móveis e equipamentos – 120 famílias beneficiadas APRA : R$ 408 mil para triciclos, microtrator, fornos – 46 famílias

: R$ 408 mil para triciclos, microtrator, fornos – 46 famílias COLPESCA: R$ 120 mil em materiais de pesca e escritório – 300 famílias

A ADS destinou R$ 97,2 mil em equipamentos para a nova Feira de Produtos Regionais, além de entregar uma máquina de fabricar vassouras à associação de catadores.

Um cheque de R$ 10 mil do programa +Crédito Amazonas Feirantes foi entregue a uma comerciante da feira.

Apoio ao empreendedorismo indígena

A Fepiam, em parceria com a Afeam, liberou R$ 60 mil do programa +Crédito Indígena para empreendedores indígenas. Cada proposta aprovada pode receber até R$ 10 mil para investir em agricultura, artesanato e pequenos negócios.

Durante a semana, a Afeam também realizou a ação Limpa Crédito. Desde 2019, já foram investidos R$ 26 milhões em mais de 3 mil operações em Nhamundá. Em 2025, foram R$ 2 milhões aplicados em apenas cinco meses.

Governo entrega ações sociais e água tratada

A Sejusc distribuiu 2,7 toneladas de alimentos a 300 famílias e entregou 100 kits de enxoval a gestantes.

Pelo programa Inclusão sobre Rodas, da SEPcD, foram entregues 14 cadeiras de rodas personalizadas, zerando a fila de espera na região.

Água potável para comunidades ribeirinhas

O projeto Água Boa entregou um novo sistema de abastecimento à comunidade Santíssima Trindade, beneficiando 64 famílias. O sistema conta com duas caixas d’água e purificadores, abastecendo cerca de 320 pessoas. Outras comunidades como Bolívia, Binado e Cutipana já foram contempladas.

Expoanh 2025 movimenta economia local

A 6ª Exposição Agropecuária de Nhamundá (Expoanh) segue até domingo (1), no Parque Militão Beré. O evento conta com exposição de animais, provas de laço, concursos leiteiros, feira da agricultura familiar, gastronomia regional e música.

Desde 2022, a Sepror já investiu R$ 1,1 milhão no evento, que espera receber mais de 30 mil visitantes nesta edição.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Governo do AM ganha ação e evita indenização de R$ 200 milhões por disputa de terreno

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱