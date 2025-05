Energia mais cara: bandeira vermelha será aplicada em junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, na sexta-feira (31), que a bandeira tarifária para junho será vermelha no patamar 1. Com isso, a conta de luz ficará mais cara no próximo mês para os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Hoje em vigor, a bandeira amarela será substituída, o que representa uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.

Condições climáticas e baixo nível dos reservatórios motivam mudança

De acordo com a Aneel, a decisão se baseia em dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que apontam afluências abaixo da média em todo o país. A redução na geração hidrelétrica exigirá o acionamento de fontes mais caras, como as usinas termoelétricas.

“Projeta-se uma redução da geração hidrelétrica em relação ao mês anterior, com um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas”, informou a Aneel em nota.

Aneel já previa possível acionamento da bandeira vermelha

O diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, já havia antecipado a possibilidade de acionamento da bandeira vermelha durante o XP Fórum Político Setorial Energia 2025.

“É possível que as bandeiras tarifárias se posicionem entre o patamar amarelo e o vermelho até o fim do ano, caso se confirmem as condições desfavoráveis”, afirmou.

Feitosa destacou ainda que os níveis de armazenamento dos reservatórios estão abaixo de 71%, inferior aos 75% registrados no mesmo período de 2024. Além disso, a ampliação da faixa de isenção para consumidores de baixa renda e o aumento dos custos de geração também influenciaram a decisão.

O que são as bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa ao consumidor sobre o custo real da geração de energia no momento do consumo. A ideia é oferecer um sinal de preço, incentivando o uso consciente da energia.

Antes da adoção do modelo, os custos variáveis da geração eram repassados apenas nos reajustes tarifários anuais, corrigidos pela taxa Selic.

Entenda o que significa cada bandeira

Bandeira verde : condições favoráveis. Sem acréscimo na tarifa.

: condições favoráveis. Bandeira amarela : condições menos favoráveis. Acréscimo de R$ 1,885 por 100 kWh.

: condições menos favoráveis. Bandeira vermelha – Patamar 1 : geração mais custosa. Acréscimo de R$ 4,463 por 100 kWh.

: geração mais custosa. Bandeira vermelha – Patamar 2: geração ainda mais cara. Acréscimo de R$ 7,877 por 100 kWh.

