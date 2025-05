Caprichoso celebra compositor Ronaldo Barbosa em ensaio show

A história musical do Festival de Parintins carrega a assinatura poética de Ronaldo Barbosa, compositor do Boi Caprichoso. Em homenagem ao artista, a agremiação celebra neste sábado (31), o Ensaio Show “Celebração do Poeta”, reunindo toadas marcantes que exaltam a cultura amazônica, em Parintins, interior do Amazonas.

Na noite anterior, sexta-feira (30), nomes como Edmundo Oran, Patrick Araújo e Caetano Medeiros animaram o público com um esquenta vibrante. Já neste sábado, a festa continua sob o comando de Edmundo Oran, ao lado do Corpo de Dança Caprichoso, Troup, Marujada, Raça Azul e da nação azul e branca.

“Vai ser um momento de homenagear um dos maiores poetas do Festival de Parintins. Ronaldo Barbosa construiu e ainda constrói uma história musical que está marcada na nossa festa, suas toadas marcaram festivais e o Caprichoso sempre vai exaltar seus artistas”, declarou o presidente Rossy Amoedo.

Um poeta que moldou o som do Caprichoso

Antropólogo, sociólogo e membro do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, Ronaldo Barbosa é responsável por algumas das toadas mais emblemáticas do festival. Entre elas:

Saga de um canoeiro

Pesadelo dos Navegantes

Canto da Yara

Xamã

Fibras de Arumã

Réquiem

Vale do Javari

Bicho Homem

Hutukara Yanomami

Ibirapema

Remos e Tauás

Em 2025, o poeta assina novas composições como Entre Flechas e Fuzis, Itigã’s – Retomada dos Espíritos e Yurupari – O Legislador.

Trajetória marcada por arte e resistência

Ronaldo iniciou sua jornada no Boi Caprichoso nos anos 1980 e, desde então, suas criações conquistaram o público e definiram o som do festival. Hoje, é reconhecido como um dos maiores poetas da cultura do Norte do Brasil, escrevendo seu legado nas canções e nas páginas da história de Parintins.

(*) Com informações da assessoria

