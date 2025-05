Suposto áudio do pajé do Caprichoso ‘ameaça’ substituir dançarinas acima do peso

Manaus (AM) – Um áudio atribuído ao pajé do Boi Caprichoso, Erick Betrão, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Na gravação, o coreógrafo critica o corpo das dançarinas do boi azulado, afirmando que elas estão “gordas” e sugerindo que, caso não emagreçam, serão substituídas por “meninas magras”.

O conteúdo tem repercutido em diversas páginas de entretenimento e gerado indignação entre internautas e fãs do Festival de Parintins.

“Muitas pessoas vieram falar comigo e disseram que algumas meninas aqui estão gordas, e realmente, vendo aqui, parecem mesmo. Então, vocês têm uma semana pra me mostrar um resultado, senão, infelizmente, eu vou substituir e colocar somente as magrinhas para dançar”, diz o coreógrafo no trecho do áudio.

Em seguida, ele enfatiza que, a partir daquele momento, “vai ter que ser radical” e que apenas pessoas “dentro de um padrão legal” poderão se apresentar no Bumbódromo.

Procurado pelo Em Tempo a fim de esclarecer o assunto, Erick não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto para futuros posicionamentos.

Mas, nas suas redes sociais, o pajé compartilhou alguns stories no qual parece debochar da situação. Em um deles ele escreveu a seguinte legenda: “Enquanto eles tentam te difamar, vc trabalha e ensaia”. Em seguida, uma nova publicação: “Ahh, já ia esquecendo, bjs das “gordinhas” padrão caprichoso”, finaliza.

