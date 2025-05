Trio suspeito de envolvimento em arrastões é preso com 62 celulares em Manaus

Quitinete usada como esconderijo do grupo também guardava réplica de pistola, dinheiro em espécie e motocicleta com placa adulterada

Três homens, com idades de 21, 27 e 29 anos, foram presos na sexta-feira (30), após a apreensão de 62 celulares roubados, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Denúncia

A ação teve início por volta das 21h, quando a equipe policial realizava patrulhamento na zona centro-oeste e recebeu denúncia de que havia dois homens, em uma motocicleta, cometendo roubos no bairro da Paz. A localização de um dos celulares roubados foi repassada em tempo real por uma das vítimas.

Com base nas informações, os policiais militares realizaram cerco no bairro Colônia Terra Nova e abordaram os suspeitos, que estavam em posse de alguns celulares e de uma motocicleta com a placa adulterada. Questionados sobre a arma utilizada nos crimes, eles indicaram uma vila de quitinetes, onde foram encontrados diversos celulares de diferentes marcas e modelos, uma réplica de pistola e R$ 350 em espécie.

Em um dos quartos, os PMs localizaram o terceiro integrante do grupo, que confessou ser o responsável pela manutenção e revenda dos produtos oriundos dos roubos.

O trio foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Todos eles possuem mais de duas passagens pela polícia por crimes como roubo, tentativa de latrocínio, furto, receptação e violência doméstica.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar atividades criminosas por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Criminoso invade barbearia em Manaus e rouba celulares de clientes

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱