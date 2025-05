Forças Armadas resgatam indígenas no Vale do Javari

Durante ações da Operação Ágata Amazônia 2025, as Forças Armadas resgataram seis pacientes indígenas que necessitavam de atendimento médico urgente na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. A missão de evacuação aeromédica ocorreu nesta sexta-feira (30), após acionamento do Distrito Especial de Saúde Indígena (DSEI).

A operação contou com o envio de uma aeronave Black Hawk do Exército Brasileiro, que transportou os pacientes e seus acompanhantes de quatro comunidades isoladas: Maronal, Vida Nova, Paraná e Lobo.

Casos atendidos: criança e idoso da etnia Marubo

Entre os resgatados está uma criança de 11 anos, da etnia Marubo, com crises convulsivas após cair de uma árvore, além de um idoso de 80 anos, da mesma etnia, que precisava de exames e cirurgia por complicações de pedra na vesícula.

Os demais pacientes, com idades entre 27 e 46 anos, eram das etnias Marubo e Mayuruna.

Suporte adicional: medicamentos e insumos levados às aldeias

Aproveitando a ida às comunidades, os militares também entregaram 200 kg de medicamentos, vacinas e suplementos alimentares, reforçando o apoio humanitário da operação.

Presença estratégica na Amazônia

A Operação Ágata Amazônia 2025 é conduzida pelo Comando Conjunto APOENA e cobre uma área de 510 mil km² no Amazonas – território equivalente ao tamanho da Espanha. A missão envolve Marinha, Exército e Força Aérea em ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais, além de prestar ajuda às populações indígenas e ribeirinhas.

Sobre a Operação Ágata Amazônia 2025

A operação foi autorizada pela portaria GM-MD nº 535, de 29 de janeiro de 2025, como parte da estratégia do Ministério da Defesa para fortalecer a presença do Estado na Amazônia. Além do enfrentamento a crimes, a iniciativa promove cidadania por meio das ações ACISO (Ação Cívico-Social) e ASSHOP (Ação de Saúde e Serviço Hospitalar).

“A Operação Ágata Amazônia 2025 demonstra o compromisso inabalável das Forças Armadas com a proteção da Amazônia e do meio ambiente.”

(*) Com informações da assessoria

