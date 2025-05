Ancelotti visita Cristo Redentor e recebe bênção especial

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, aproveitou a manhã deste sábado (31) para visitar um dos pontos turísticos mais icônicos do Brasil: o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O treinador italiano já havia declarado que conhecer o monumento era um dos seus principais desejos desde que acertou com a CBF. A visita marcou um momento simbólico de conexão com o país que agora representa no comando da equipe nacional.

Benção

Ao lado do coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, de seus auxiliares técnicos, Paul Clement e Francesco Mauri, e do analista de desempenho Simone Montanaro, o novo comandante da Canarinho recebeu a benção do reitor do Santuário, Padre Omar.

Os dois conversaram sobre o prefácio de Ancelotti escrito para o livro de Más allá de los limites – El deporte según el Papa Francisco, do papa Francisco.

Durante a visita no Cristo Redentor, Ancelotti pode sentir o carinho da torcida brasileira. Ele foi tietado e atendeu a muitos pedidos de selfie.

