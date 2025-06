Red Bull Bragantino vence o Vasco e assume liderança do Brasileirão

Neste sábado (31), o Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2 a 0, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista chegou aos 23 pontos e assumiu provisoriamente a liderança da competição. O Vasco, por sua vez, acumulou sua segunda derrota consecutiva e segue próximo da zona de rebaixamento.

Mais de 14 mil torcedores assistiram à derrota vascaína, marcada por vaias ao final da partida. O time carioca permanece com dez pontos e soma sete derrotas – a mesma quantidade do lanterna Sport.

Gol mais rápido do Brasileirão marca início da partida

Logo no primeiro minuto e 33 segundos, Guilherme Lopes abriu o placar para o Bragantino. Ele substituiu Pedro Henrique, que sentiu a coxa durante o aquecimento. O gol se tornou o mais rápido da atual edição do Campeonato Brasileiro, superando o de Nuno Moreira, do próprio Vasco, que havia marcado em 2 minutos e 24 segundos contra o Fortaleza.

Apesar da tentativa de reação, o Vasco pouco criou. Aos 33 minutos, Isidro Pitta ampliou para o time visitante após jogada de Vinicinho pela direita. O atacante dominou com o peito e finalizou no canto, sem chances para o goleiro.

Vasco pressiona, mas Bragantino segura o placar

No segundo tempo, o Vasco tentou buscar o ataque, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação adversária. Rayan arriscou de fora da área e Vegetti recebeu cruzamentos, mas não conseguiu finalizar com precisão. Nos minutos finais, Alex Teixeira e Tchê Tchê obrigaram o goleiro Cleiton a boas defesas.

Mesmo sob pressão, o Red Bull Bragantino manteve o controle e garantiu o placar. Foi a primeira vitória da equipe em São Januário e a primeira derrota do Vasco em casa desde novembro de 2024.

Próximos confrontos da 12ª rodada

As equipes terão alguns dias de preparação antes da 12ª rodada, a última antes da pausa para o Mundial de Clubes. O Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia na quinta-feira (12), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No mesmo dia, às 21h30, o Vasco visita o São Paulo no MorumBIS, em São Paulo.

*Com informações da IstoÉ

