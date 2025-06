Rússia lança maior ataque aéreo contra Ucrânia desde início da guerra

Neste domingo (1º), a Rússia lançou o maior ataque aéreo com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra, há três anos. Segundo a Força Aérea Ucraniana, foram lançados 472 drones e sete mísseis sobre o território ucraniano. Além disso, um ataque com mísseis a uma unidade de treinamento do Exército ucraniano resultou na morte de pelo menos 12 militares e deixou mais de 60 feridos.

Retaliação ucraniana destrói 40 aviões russos

Em resposta, a Ucrânia realizou um ataque com drones que destruiu mais de 40 aviões russos em território siberiano. A operação, chamada “Tela de Aranha”, foi planejada por mais de um ano e supervisionada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Os drones foram introduzidos secretamente na Rússia e lançados de cabines móveis disfarçadas. O ataque atingiu bases aéreas em Diaguilevo, Olenya, Bélaya e Ivánovo, causando danos estimados em mais de US$ 2 bilhões.

Negociações de paz em Estambul

Os ataques ocorrem na véspera de uma rodada de negociações diretas de paz entre Moscou e Kiev, marcada para ocorrer nesta segunda-feira (2) em Estambul. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, liderará a delegação ucraniana. Em um comunicado no Telegram, Zelensky afirmou: “Estamos fazendo tudo para proteger nossa independência, nosso Estado e nosso povo”.

Situação no front Norte e Leste

No Norte, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou o controle da vila de Oleksiivka, na região de Sumy, enquanto as autoridades ucranianas ordenaram evacuações obrigatórias em 11 assentamentos próximos. No Leste, as forças russas concentram esforços ofensivos em Pokrovsk, Toretsk e Lyman, na região de Donetsk, além da área da fronteira de Sumy.

