Último Bar do Boi Caprichoso emociona com tributo a Arlindo Jr

Festa marcou os 37 anos do evento e homenageou Arlindo Júnior, encantando a nação azul e branca no Sambódromo de Manaus.

O último Bar do Boi Caprichoso, realizado no sábado (31), foi uma noite repleta de emoção, saudade e celebração. O evento encerrou a temporada dos Ensaios dos Bumbás, promovidos pelo Movimento Marujada.

A comemoração dos 37 anos do Bar do Boi também foi marcada por um tributo ao eterno ‘Pop da Selva’, Arlindo Júnior, falecido em 2019. Ícone do bumbá Caprichoso, Arlindo foi lembrado em apresentações, coreografias e depoimentos emocionantes.

Público lota Sambódromo para celebrar o Caprichoso

Milhares de torcedores vestiram azul e branco e lotaram o Sambódromo de Manaus. O som das toadas, gritos pelo tetracampeonato e a energia dos fãs dominaram o local. A Marujada de Guerra, o Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Manaus e a Raça Azul deram vida à festa.

“Nosso boi está tudo e tenho certeza que lá, no bumbódromo, será maravilhoso”, disse Amanda dos Santos Rego, universitária e torcedora.

Apresentações e homenagens emocionam fãs

Subiram ao palco nomes como Gabriel Tavares, Renato Freitas, Edilson Santana, Junior Paulaim, Prince do Caprichoso, Arlindo Neto e Klinger Júnior. Após sua apresentação, Edilson destacou a importância de Arlindo Júnior para o evento:

“Tem muita coisa que o Arlindo foi o ‘culpado’, como as coreografias, a interação da galera… é uma inspiração para todos nós”.

Ex-itens do Caprichoso recebem homenagens

O Movimento Marujada prestou tributo a ex-itens que marcaram a história do boi. Jeane Benoliel, Maria Azedo, Daniela Assayag, Brena Dianná, Thaísa Brasil, Thainá Valente, Rayssa Tupinambá, Taynessa Brasil, Waldir Santana e Karina Cid foram ovacionados pelo público.

“Uma noite de reencontro, de saudade, de nostalgia”, destacou Jeane Benoliel, emocionada.

A influenciadora Patixa Teló foi nomeada embaixadora oficial do Caprichoso, levantando o público com sua paixão pelo boi.

Toada, tradição e memória com TVlândia

A festa também relembrou a época de ouro das toadas com um momento especial da TVlândia. Ítalo e Ícaro, gêmeos criadores de várias composições, emocionaram o público com sua presença.

Alexandre Azevedo, o tripa oficial, leva o boi ao palco

O boi de pano foi conduzido por Alexandre Azevedo, ao som da toada “Meu amor é Caprichoso”, encerrando a noite com forte simbolismo e emoção.

