Mãe morre durante velório do próprio filho

Uma sequência de acontecimentos emocionou os moradores de Rio Claro (SP) na sexta-feira (30). Berenice Caldeira Antunes, de 71 anos, faleceu repentinamente durante o velório do próprio filho, Claudio Oscar Antunes, de 46 anos, no Velório Municipal da cidade.

Claudio havia falecido na quinta-feira (29), e sua cerimônia de despedida ocorria na manhã seguinte. Pouco antes do sepultamento, Berenice passou mal e precisou de atendimento urgente. Equipes do Samu foram acionadas, mas, infelizmente, a idosa não resistiu.

O caso gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade, marcando o velório com uma segunda perda devastadora para a mesma família.

As causas das mortes de mãe e filho não foram divulgadas oficialmente até o momento.

O sepultamento de Claudio foi realizado ainda na sexta-feira, no Cemitério Municipal São João Batista. Já o corpo de Berenice foi velado no sábado (31), também no Velório Municipal.

Repercussão

O caso provocou grande comoção nas redes sociais, onde internautas expressaram solidariedade e profunda tristeza diante da tragédia familiar. “Essa mãezinha não conseguiu viver sem seu amado filho. Meus sentimentos aos familiares”, lamentou uma usuária. Outro comentou: “Nossa vida é um sopro… que Deus receba mãe e filho na morada celestial”.

As manifestações de pesar destacam o abalo emocional causado por uma história marcada por dor e saudade. A cidade, em luto, se une à família neste momento de profunda perda.

(*) Com informações do Correio do Interior

