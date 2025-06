Lula visita França após 13 anos para discutir nova parceria climática com Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja à França entre os dias 4 e 9 de junho para uma visita de Estado — a primeira de um chefe de governo brasileiro ao país em 13 anos. A última foi em 2012, com a então presidente Dilma Rousseff.

Um dos principais destaques da agenda será o anúncio de uma nova declaração conjunta sobre mudanças climáticas, durante encontro com o presidente francês Emmanuel Macron.

“Há expectativa de uma nova declaração dos dois líderes sobre o clima, considerando o esforço dos países nessa área e a importância de mobilização internacional para a COP30, que será sediada no Brasil. Também estamos negociando a criação de um corredor marítimo descarbonizado com a França”, afirmou o embaixador Flávio Goldman, diretor do Departamento de Europa do Itamaraty, em entrevista no último dia 30.

No total, Lula e Macron devem assinar 20 acordos bilaterais nas áreas de vacinas, segurança pública, educação, ciência e tecnologia. Um anúncio de novos investimentos entre os dois países também é esperado. Em 2024, o comércio entre Brasil e França alcançou US$ 9,1 bilhões — um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A França é o terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil, com mais de US$ 66,3 bilhões em investimentos.

“A visita acontece em um momento muito positivo da relação entre os dois países, com avanços em várias áreas. Lula e Macron vão discutir temas importantes da agenda internacional, como a reforma da governança global, a defesa do multilateralismo, o combate ao extremismo e a preparação para a COP30”, explicou Goldman.

Programação oficial

Lula embarca na quarta-feira (4). O primeiro compromisso oficial será no dia 5, em Paris, com uma cerimônia de recepção no Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, tradicional local de cerimônias militares da França. Em seguida, ele se reúne com Macron no Palácio do Eliseu, sede do governo francês. Haverá reuniões entre as delegações, assinatura de acordos e declarações à imprensa.

Reconhecimentos e eventos culturais

No dia 6, Lula receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Paris 8. Ele também visitará a exposição sobre o “Ano do Brasil na França”, no Grand Palais, principal centro de convenções do país. Essa programação cultural, promovida pelo Itamaraty, se estenderá até setembro e inclui mais de 50 cidades, com atividades nas áreas artística, acadêmica, científica, tecnológica, educacional e ambiental.

Ainda no mesmo dia, Lula será homenageado pela Academia Francesa, criada em 1635. Em quase 400 anos, apenas 19 chefes de Estado receberam essa honraria. O único brasileiro antes de Lula foi Dom Pedro II, em 1872.

Cooperação e segurança

Também está prevista a participação do presidente no Fórum Econômico Brasil-França, que reunirá autoridades e empresários dos dois países. Na área sanitária, Lula participará de um evento que oficializa o reconhecimento internacional do Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação — decisão aprovada no dia 29 de maio.

Lula se reunirá ainda com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e visitará a cidade de Toulon para outro encontro com Macron, desta vez na Base Naval da Marinha Francesa. O tema será o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub), numa retribuição à visita do presidente francês ao Brasil em março do ano passado.

COP dos Oceanos e Interpol

No dia 8, Lula vai a Mônaco para participar de um evento sobre economia azul, focado no financiamento da conservação dos oceanos. No dia 9, ele estará em Nice para a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, com a presença prevista de ao menos 60 chefes de Estado.

Em Lyon, o presidente também deve visitar a sede da Interpol, que atualmente é comandada pelo brasileiro Valdecy Urquiza, delegado da Polícia Federal.

