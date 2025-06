Executivo e Legislativo estreitam relação com visita de Renato Junior à CMM

Manaus (AM) – O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, participou de uma visita institucional à Câmara Municipal de Manaus (CMM) na manhã desta segunda-feira (2), com o objetivo de reforçar o diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo.

A iniciativa atende a uma orientação do prefeito David Almeida (Avante) de intensificar a integração entre os órgãos municipais.

Durante a visita, o vice-prefeito foi recebido pelo presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), e pelos demais parlamentares da Casa. Renato ouviu demandas dos vereadores e apresentou um panorama das obras em andamento na cidade, com destaque para a reta final da construção do Viaduto Rei Pelé, na zona Leste da capital.

“Começamos a semana com uma missão importante, que é estreitar ainda mais a relação com o parlamento, como determina o prefeito David. A Câmara recebe as principais demandas vindas da comunidade, e estar aqui hoje significa ouvir, acolher e também trazer boas notícias”, afirmou Renato Junior.