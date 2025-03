Prefeito em exercício Renato Junior anuncia início de obras de drenagem no Coroado

A ação atende a uma solicitação do vereador Elan Alencar, que tem forte atuação no bairro.

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta quinta-feira (6), a obra de substituição de 50 metros de drenagem profunda na rua Papiro, no bairro Coroado, zona Leste. A intervenção foi determinada pelo prefeito David Almeida e anunciada pelo prefeito em exercício e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, que esteve no local para acompanhar os trabalhos e ouvir os moradores. A ação atende a uma solicitação do vereador Elan Alencar, que tem forte atuação no bairro.

A via havia sido recapeada pelo programa “Asfalta Manaus”, mas ligações clandestinas de esgoto conectadas à tubulação de drenagem comprometeram a estrutura, causando infiltrações e o rompimento da rede. Isso resultou na formação de uma cratera que impedia o acesso dos moradores à garagem de uma das residências. A Seminf destacou que a obra não se limitará a um reparo simples, mas à substituição completa da tubulação antiga por uma nova rede, garantindo uma solução definitiva.

Renato Junior ressaltou que a gestão do prefeito David Almeida prioriza a atuação direta nos bairros, com respostas rápidas e eficazes. “Nós não somos uma gestão de gabinete. O nosso compromisso é com a rua, ouvindo as pessoas, entendendo suas dores e trazendo soluções reais. Essa obra no Coroado é mais um exemplo disso. Chegamos para resolver de vez um problema que há tempos prejudica os moradores”, afirmou.

A moradora Orlandina Pinheiro, de 63 anos, relatou as dificuldades enfrentadas. “Estava muito precário aqui. O nosso carro parado na garagem e não tinha como sair. Toda vez que chovia, a gente ficava apavorado. Mas quero agradecer a toda a equipe que está aqui para fazer o trabalho”, disse.

O engenheiro e subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão, explicou que a obra se tornou mais complexa devido ao estado da drenagem antiga e às infiltrações causadas por esgoto irregular. “Essa rede já estava bastante comprometida, e muitos moradores fizeram ligações clandestinas, o que agravou ainda mais a situação. Tivemos de trazer uma escavadeira hidráulica para garantir que o serviço seja feito com mais rapidez e segurança”, destacou.

O vereador Elan Alencar, que encaminhou a solicitação para a Seminf no início do ano, destacou a receptividade dos moradores. “Fui um dos vereadores mais votados no Coroado e tenho um compromisso com essa comunidade. Essa obra pode até ter demorado um pouco para começar, mas chegou para resolver de vez”, afirmou.

Moradores celebram o início das obras

Os moradores da rua Papiro comemoraram o início das intervenções. A enfermeira Alessandra Regina, que vive no bairro há mais de 15 anos, destacou que o buraco representava um risco. “Minha filha sempre brincou nessa rua, mas chegou um ponto em que o perigo era muito grande. Agora, com a prefeitura resolvendo isso de vez, fico mais tranquila”, disse.

Já a moradora Damiana Nascimento, de 88 anos, relembrou o susto que levou quando um caminhão de lixo caiu na cratera na última quarta-feira (5/3). “Foi a coisa mais horrível que eu já vi, parecia que ia engolir o caminhão inteiro. Mas, graças a Deus, o socorro chegou. Nunca vi um prefeito aqui antes, mas o vice-prefeito veio e trouxe a solução”, comentou.

Com o apoio de uma escavadeira hidráulica, retroescavadeira e caçambas, as equipes iniciaram a escavação do local para remover os tubos antigos e instalar novos, garantindo maior sustentabilidade para o fluxo das águas pluviais.

O morador e industriário Nelson Viana, de 37 anos, comemorou a ação. “Hoje estamos vendo a intervenção da Seminf dentro do bairro Coroado com a presença do nosso vice-prefeito Renato Junior. É um motivo de muita alegria ver as máquinas entrando”, disse.

A Prefeitura de Manaus reforça o compromisso de atuar diretamente nos bairros, ouvindo as demandas da população e garantindo infraestrutura de qualidade. A previsão é que a obra seja concluída nos próximos dias, com a recomposição asfáltica da via após a substituição da drenagem.

