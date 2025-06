Fiscalização multa 38 motoristas por usar vagas especiais indevidamente em Manaus

A Prefeitura de Manaus multou 38 motoristas por estacionarem irregularmente em vagas especiais para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). A ação foi conduzida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) em dois shoppings da zona Centro-Sul da cidade.

Onde ocorreram as autuações?

A operação aconteceu no Amazonas Shopping, com 33 multas aplicadas, e no Manauara Shopping, com outras 5 autuações. A fiscalização visa garantir o direito de mobilidade e acessibilidade para quem realmente necessita dessas vagas.

Penalidade e base legal

Os condutores foram autuados com base no artigo 181, inciso 20, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é considerada grave, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A importância da credencial

Agentes de trânsito orientaram os motoristas sobre a importância de portar a credencial obrigatória para utilizar essas vagas. Segundo Jean Carlos Auzier Sobreira, chefe do Serviço de Atendimento Especial (SAE) do IMMU:

“É necessário portar a credencial ao estacionar em shoppings, supermercados ou no centro da cidade para evitar autuações.”

Como obter a credencial para vagas especiais?

A credencial é gratuita e pode ser solicitada na sede do IMMU, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. O documento tem validade de cinco anos.

Documentos necessários:

Para idosos:

RG

CPF

Comprovante de residência atualizado

Para PcDs:

RG

CPF

Comprovante de residência atualizado

Laudo médico com diagnóstico, CID, assinatura e carimbo do médico especialista

Leia mais:

Motoristas são autuados durante fiscalização no Centro de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱