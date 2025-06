Wilson Lima entrega novo residencial do Prosamin+ com 72 apartamentos em Manaus

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (2), o Parque Residencial Maués, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Essa é a segunda obra habitacional lançada pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+).

O conjunto vai abrigar 72 famílias que viviam em áreas de risco de alagação nas comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, zona sul. A mudança representa segurança, dignidade e uma nova etapa na vida de cerca de 360 pessoas.

Desde 2022, o Prosamin+ já atendeu 1.688 famílias dessas comunidades, com soluções que incluem apartamentos, indenizações e bônus moradia.

O programa prevê a construção de 808 unidades habitacionais, sendo 512 na comunidade da Sharp. Estão previstas ainda 32 moradias em Manaus 2000, 160 na ligação viária entre as avenidas Silves e Maués e as 72 unidades já entregues no Residencial Maués.

“Hoje nós estamos entregando chaves, abrindo portas, mas principalmente, nós estamos devolvendo o futuro. Hoje vocês têm o direito de pensar num futuro. Hoje nós aprendemos com tudo o que conhecemos, principalmente quem esteve no alagado, mas isso já é coisa do passado. Hoje vocês têm um teto, tem um título definitivo, um endereço, um local para dizer ‘esse aqui é o meu lar, o lar dos meus filhos e das minhas futuras gerações’”, disse o governador Wilson Lima.

Essa é a segunda entrega habitacional dentro do programa Amazonas Meu Lar, considerado o maior programa habitacional da história do estado, que tem como foco remover famílias de áreas vulneráveis e garantir moradia digna com acesso a serviços essenciais. A primeira entrega foi o Residencial General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, que beneficiou 32 famílias.

Participaram da entrega autoridades como a deputada estadual Joana D’Arc; os vereadores Diego Afonso e Allan Campelo; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campelo; o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro; o defensor público-geral Rafael Barbosa; o coordenador do Numaf/DPE, Thiago Rosas; o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag; além de representantes da Caixa, Ademi-AM e Codese.

O Residencial Maués possui 72 apartamentos de 50,33 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e vaga de garagem. Todos os imóveis são adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs) e contam com infraestrutura moderna, localizados em área com acesso a transporte público, saúde, educação e comércio.

As famílias reassentadas receberam o título definitivo dos imóveis. Antes da mudança, participaram de orientações sobre convivência, uso das áreas comuns e segurança.

Órgãos do Governo do Estado também ofertaram serviços essenciais. A UGPE agendou as mudanças; a Sejusc ofereceu atendimentos como emissão de documentos e acesso a microcrédito; a Suhab realizou atendimentos processuais; e as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia auxiliaram na abertura de matrículas dos novos imóveis.

Comunidade da Sharp

Na zona leste, o Prosamin+ segue com as obras em ritmo acelerado na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes. Estão em construção 176 unidades habitacionais, divididas em 22 blocos de apartamentos. Destas, 64 já estão em fase adiantada, com previsão de entrega no segundo semestre deste ano.

Além das moradias, a área recebe infraestrutura completa de saneamento básico, com redes de abastecimento de água, drenagem profunda, esgoto e pavimentação, o que reduz riscos de alagação e doenças.

“Hoje eu posso dizer que estou feliz, não só por mim, mas por todas as famílias que estão aqui. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Só temos a agradecer a Deus e ao nosso governador Wilson Lima. Eu sei que para muitos isso aqui não é nada, mas pra gente que estava ali, isso aqui é muito. Você abre a porta da sua casa, você pega a chave para entrar e dizer, ‘isso aqui é meu sonho, eu consegui’, não tem preço”, disse a auxiliar de serviços gerais Eliza Ribeiro, de 57 anos.

O Prosamin+ é executado pela UGPE, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), com a Suhab coordenando o reassentamento das famílias.

Desde 2019, o programa já reassentou cerca de 3 mil famílias, beneficiando aproximadamente 15 mil pessoas com moradia digna, indenizações ou bônus moradia. As áreas urbanizadas contam com calçadas acessíveis, iluminação pública, áreas de convivência e infraestrutura moderna, alinhadas com diretrizes de desenvolvimento sustentável.

Amazonas Meu Lar

As ações fazem parte do Amazonas Meu Lar, que prevê mais de 24 mil soluções de moradia e a regularização fundiária de 33 mil imóveis em todo o estado. Até o momento, 26.039 famílias já foram atendidas, sendo 18.505 com regularização e 7.534 com soluções de moradia definitivas, compensatórias ou transitórias.

