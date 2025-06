Senado vai celebrar 107 anos da Assembleia de Deus

Sessão solene do Congresso destaca história e legado da Assembleia de Deus no Amazonas

O Congresso Nacional vai promover, hoje (10), às 10h, uma sessão solene para celebrar os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam). A solenidade também vai comemorar os 32 anos da Rede Boas Novas do Amazonas (RBN-AM). A homenagem foi proposta (REQ 8/2025 – Mesa) pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e pelo deputado Silas Câmara (Republicanos-AM).

De acordo com o requerimento, a Assembleia de Deus no Amazonas teve início em 1917, por meio do evangelista Severino Moreno de Araújo. Pouco depois, no dia 1º de janeiro de 1918, os missionários suecos Samuel Nystron e Lina Nystron fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Manaus. Hoje, a denominação evangélica conta com cerca de 3 mil templos e mais de 2 mil pastores em todo o estado.

No ano de 1993, a igreja deu início ao que seria o projeto de comunicação da Assembleia de Deus no Amazonas. A igreja assumiu emissoras de rádio e televisão, inaugurando a Rede Boas Novas do Amazonas (RBN-AM).

“O primeiro batismo nas águas foi efetuado pelo missionário Samuel Nystron, nas águas do igarapé Mestre Chico (terceira ponte), quando 15 pessoas desceram às águas”, diz parte do projeto.

Terreno

Como a igreja não possuía um local próprio para se reunir, a irmã Augusta doou um terreno localizado na Praça Visconde do Rio Branco, 8-A (atual Rua Duque de Caxias, 340). Em 31 de dezembro de 1929, mesmo antes da conclusão total da construção, o templo foi inaugurado.

Expansão da Assembleia de Deus no Amazonas

“Assim surgiu o primeiro templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Manaus, que hospedou a primeira Convenção Regional realizada de 15 a 22 de novembro de 1936. Hoje, a instituição conta com cerca de 3 mil templos em todo o Estado e 2.179 pastores cadastrados na Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas (Ceadam), mais de 10 mil líderes de células e um número geral de membros na ordem de 300 mil. Em janeiro de 1993, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas completava 75 anos. Seu pastor presidente, Samuel Câmara, lançou um desafio à sua liderança e membros, enquanto reunidos no Complexo Canaã, na zona sul da capital amazonense: comprar uma rádio para avançar na evangelização da cidade de Manaus. Com a aprovação da assembleia presente, um grupo de diáconos da igreja foi encarregado da missão de procurar na cidade uma emissora de rádio que estivesse à venda. Surgiu, assim, o embrião do que seria o projeto de comunicação da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas”, relata outro trecho do documento.

Aquisição de Emissoras

Nos dias que se seguiram, a equipe chegou à antiga RBN (Rede Brasil Norte), primeira emissora de televisão do Amazonas. Eles sabiam que a Rádio Ajuricaba (AM 930), pertencente ao mesmo grupo, estava disponível para negociação.

Para surpresa da equipe, o Grupo Simões, proprietário das emissoras, pretendia vender não apenas a rádio AM, mas todo o complexo de comunicação que possuíam: uma rádio AM e uma estação de TV em Manaus, 35 emissoras de televisão no interior do Estado do Amazonas, além de uma rádio FM e uma emissora de TV em Porto Velho, Rondônia.

Em 15 de março de 1993, a igreja assumiu as emissoras de rádio e TV. Esta última, à época, era afiliada à Rede Manchete de Televisão. A igreja começou a desenvolver, gradualmente, programas totalmente voltados para a família cristã.

*Com informações da assessoria

