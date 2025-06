Vai ao Festival de Parintins? Procon-AM faz alerta sobre passagens

Objetivo é garantir uma experiência segura e livre de abusos durante um dos eventos mais esperados do calendário cultural do estado.

Manaus (AM) – Com a aproximação do 58º Festival de Parintins, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) lançou um alerta importante: consumidores devem ficar atentos na hora de comprar passagens aéreas e fluviais para o município.

Voos: seus direitos estão protegidos

A compra de passagens aéreas para Parintins é regulada pela ANAC, mas também segue o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Procon-AM orienta que o passageiro deve exigir informações claras sobre preços, taxas, regras de embarque e cancelamento. Cancelamentos por parte da empresa devem ser comunicados com antecedência, com alternativas viáveis oferecidas ao passageiro sem custo adicional.

O consumidor que desistir da compra em até 24h após a emissão do bilhete, com pelo menos 7 dias de antecedência do voo, tem direito a reembolso integral. Em caso de atrasos superiores a uma hora, a companhia é obrigada a prestar assistência como alimentação, hospedagem e meios de comunicação, conforme o tempo de espera.

Viagem de barco: leis estaduais garantem isenções

Para os que preferem a rota tradicional fluvial, o Procon-AM reforça que há leis estaduais que asseguram direitos. A Lei Estadual nº 4.463/2017 garante gratuidade em duas vagas por embarcação para idosos com mais de 60 anos e renda de até dois salários mínimos. Se essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso pode exigir 50% de desconto.

Pessoas com Deficiência (PcDs) e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também têm garantidas duas vagas gratuitas, com direito a desconto de 50% se as gratuidades já estiverem preenchidas. Essas garantias são respaldadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela Lei nº 14.626/2023, que assegura prioridade de atendimento.

Fique atento e denuncie

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, ressalta que com o aumento da demanda durante o festival, é fundamental que o consumidor exija seus direitos.

“Os preços tendem a subir nesta época. Por isso, a atenção redobrada e a denúncia de irregularidades são essenciais”, afirmou.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o Procon-AM pode ser acionado:

Presencialmente: Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo, Manaus, de segunda a sexta, das 8h às 14h

Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo, Manaus, de segunda a sexta, das 8h às 14h Telefone: (92) 3215-4009 ou 0800 092 1512

(92) 3215-4009 ou 0800 092 1512 E-mail: [email protected]

Redes sociais: @Procon_Amazonas

