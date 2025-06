Água começa a voltar em Manaus após parada que afetou 330 áreas

Manaus (AM) – A concessionária Águas de Manaus informou que as Estações de Tratamento de Água (ETA) I e II, localizadas na Ponta do Ismael, no bairro Compensa, já voltaram a operar normalmente após uma parada programada realizada na manhã desta terça-feira (3).

O desligamento temporário das estações teve como objetivo permitir a execução de serviços de manutenção elétrica, realizados pela Amazonas Energia. Segundo a empresa, o fornecimento de água nas áreas afetadas já está sendo restabelecido de forma gradativa e deve ser completamente normalizado em até 24 horas.

A ação afetou o abastecimento em cerca de 330 áreas de Manaus, incluindo bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste.

A Águas de Manaus reforça que essas manutenções programadas são necessárias para garantir a eficiência e a segurança do sistema de distribuição de água na capital.

