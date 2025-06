Nattan e Pablo são atrações nacionais confirmadas na Festa dos Visitantes 2025 em Parintins

Entrada solidária garante acesso ao evento com grandes atrações nacionais e boi-bumbá no Bumbódromo

A Festa dos Visitantes 2025 acontece no dia 26 de junho, a partir das 19h30, no Bumbódromo de Parintins, interior do Amazonas. Pelo terceiro ano consecutivo, a entrada será gratuita, mediante a doação de dois alimentos não perecíveis.

A novidade desta edição é que os alimentos deverão ser entregues diretamente nos portões de entrada do evento, no momento da chegada. Não será necessária a troca por pulseiras.

Entrada solidária e incentivo cultural

O evento é uma iniciativa do Governo do Amazonas, com patrocínio da Eneva e apoio da Lei Rouanet, via Ministério da Cultura. A realização fica a cargo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Desde 2023, a festa é realizada no palco principal do Festival de Parintins, e tem como destaque atrações nacionais e a valorização da cultura local.

Programação da Festa dos Visitantes 2025

A festa começa às 19h30, com apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, valorizando artistas regionais.

Artistas confirmados:

Pelo Boi Caprichoso:

Arlindo Neto

Prince do Boi

Júnior Paulain

Pelo Boi Garantido:

Sebastião Júnior

Carlinhos do Boi

Leonardo Castelo

Nos intervalos, a DJ Layla Abreu garante a animação, além do show especial da cantora Cella Bartholo, ex-The Voice Kids.

Atrações nacionais: Pablo e Nattan

A partir das 22h, o cantor Pablo, conhecido como o Rei do Arrocha, sobe ao palco com sucessos como:

“Pecado de Amor”

“A Casa ao Lado”

“Homem Não Chora”

“Fui Fiel”

À meia-noite, quem assume o encerramento é o cantor Nattan, fenômeno nas plataformas digitais com hits como:

“Tem Cabaré Essa Noite”

“Comunicação Falhou” (feat. Mari Fernandez)

“Morena”

Doações: o que levar

Os alimentos arrecadados serão destinados a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Parintins, selecionadas pelo Fundo de Promoção Social (FPS).

Itens permitidos:

Arroz

Feijão

Café

Farinha

Macarrão

Leite em pó

Salsicha em lata

Conserva em lata

Sardinha em lata

A lista completa será divulgada nas redes sociais do Governo do Amazonas, da Secretaria de Cultura e na Agência Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Vai ao Festival de Parintins? Procon-AM faz alerta sobre passagens

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱