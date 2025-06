Ajeb Amazonas realiza solenidade de posse de novas associadas no Palácio Rio Negro

MANAUS — A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – seção Amazonas (Ajeb-AM) realizará, nesta sexta-feira (6), a cerimônia de posse de 23 novas associadas. O evento acontece às 19h, no Salão Nobre do Palácio Rio Negro, no Centro Histórico de Manaus.

Entre as novas integrantes estão nomes de destaque no cenário político, jornalístico e literário do Estado, como a deputada estadual Alessandra Campêlo, a ativista indígena Vanda Witoto, a escritora Etelvina Garcia e a jornalista Naiandra Amorim.

Com 17 anos de trajetória na televisão amazonense, Naiandra integra agora o grupo de jornalistas da Ajeb com o propósito de fortalecer o jornalismo e fomentar a produção literária na região, e relata que há convites que não chegam apenas como honrarias, chegam como chamados.

“Aceitar fazer parte de uma associação que reúne mulheres jornalistas, comunicadoras e escritoras é, para mim, mais do que um gesto de reconhecimento: é a celebração de um encontro. Um encontro com a palavra, com a escuta, com os olhares, com a história, e com outras mulheres que, como eu, acreditam que escrever e comunicar é também um ato de amor, de resistência e de transformação”, declarou a apresentadora do programa Magazine, da TV A Crítica.

Presidida pela escritora Sílvia Grijó, terceira a assumir a liderança da entidade no Amazonas, a Ajeb estadual atualmente conta com 66 associadas.

“Em nossa gestão, a Ajeb não cresceu apenas em número. Cresceu com mulheres que se destacam em diversas áreas e que vêm fortalecendo a associação. Vamos ampliar ainda mais o horizonte do conhecimento, da palavra e da cultura. Receber 23 mulheres grandiosas como profissionais, como mulheres e fomentadoras da literatura e do nosso regionalismo, fortalece ainda mais a associação internamente, na sociedade e para as próximas gerações de ajebianas”, relatou a presidente.

Novas associadas

A cerimônia de posse inclui a entrega do diploma e do colar com o medalhão da associação às novas ajebianas, que passam a integrar oficialmente o silogeu.

Jornalistas:

Alessandra Campêlo, Andreia Grings (correspondente internacional), Audrey Bezerra, Betsy Bell, Caroline Vasco, Flávia Moura, Gláucia Chair (correspondente nacional), Karime Leão, Karla Costa, Liliane Araújo, Mirtes Sales, Mayara Brilhante, Naiandra Amorim, Tainá de Menezes Lima.

Escritoras:

Cecy Procópio, Dioni Fernandes (correspondente nacional), Edithe Monteiro, Etelvina Garcia, Grace Benayon, Karla Colares, Raissa Colares Ribeiro, Roberta Veras, Vanda Witoto.

Sobre a AJEB

A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (Ajeb) é uma entidade nacional, sem fins lucrativos e de caráter apolítico, que tem como missão fomentar a literatura e promover o protagonismo feminino nos campos do jornalismo e da escrita. Criada em 8 de abril de 1970, a Ajeb tem como lema “A perenidade do pensamento pela palavra”.

A seção Amazonas foi fundada por Kátia Colares Ribeiro, atual segunda diretora de publicação da Ajeb nacional, e conta com intensa atuação regional por meio de eventos literários, oficinas, palestras e lançamento de coletâneas.

Evento: “Solenidade de posse de novas Ajebianas

Local: Salão Nobre / Palácio Rio Negro

Data: 06/06/2025

Hora: 19h

