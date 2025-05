Odenildo Sena lança novo livro ‘Memórias de menino’

O professor e escritor Odenildo Sena chega de Portugal a Manaus para lançar seu mais novo livro de crônicas: Memórias de menino. O evento será neste sábado, 17 de maio, a partir das 10h, no salão da Editora Valer Teatro. A entrada é gratuita.

A obra reúne relatos da infância do autor, tecendo vínculos entre memória pessoal e identidade coletiva da cidade de Manaus. Com sensibilidade e lirismo, Odenildo conduz o leitor por vielas afetivas do bairro São Raimundo, pelos bares antigos e pelos gestos das mães que criaram seus filhos com coragem e ternura.

“Coube a mim escrever. O que eu tinha de dizer, eu disse. Agora é com os leitores”, declara o autor, após oito anos longe da cidade.

Um passeio literário pelas origens

Na orelha da obra, o sociólogo Lúcio Carril destaca que as crônicas convidam o leitor a atravessar o igarapé de São Raimundo numa catraia imaginária, revivendo personagens e afetos de um tempo que resiste na memória.

O processo criativo foi lento e visceral. Odenildo revela que levou quase quatro anos entre esboços, leituras e ajustes:

“Escrevia um parágrafo e parava. O menino só vinha quando queria. Eu respeitei isso.”

Reconhecimento da crítica

Para o professor e doutor em Literatura Brasileira Allison Leão (UEA), Odenildo Sena se consolida como uma das principais vozes da crônica no Amazonas:

“A memória é sua matéria-prima poética.”

A coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, também elogia:

“As crônicas retiram o leitor do local e o projetam no universal. A infância pobre do menino de São Raimundo emociona e representa tantos outros.”

Já o escritor Tenório Telles ressalta que a obra carrega a alma dos lugares vividos:

“É um dos relatos mais comoventes da literatura contemporânea.”

Onde comprar

Memórias de menino já está disponível na Livraria Valer, com desconto especial até o dia do lançamento. O autor estará presente no evento para uma sessão de autógrafos.

Sobre o autor

Odenildo Sena nasceu em Santarém (PA), em 1951, e viveu em Manaus até 2017. Foi professor do Departamento de Língua Portuguesa da UFAM e mestre e doutor em Linguística pela PUC-SP. Desde 2017, reside no Porto, em Portugal.

É autor de obras como A engenharia do texto, No tempo de eu menino, Palavra, poder e ensino da língua e A felicidade precisa de loucura. Sua produção literária é marcada pela interseção entre memória, linguagem e crítica social.

(*) Com informações da assessoria

