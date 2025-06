David Almeida unifica banco de dados e garante reajuste salarial a servidores municipais

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta terça-feira (3), uma recomposição salarial de 5,48% para todos os servidores públicos municipais. A medida contempla servidores efetivos, comissionados e celetistas, e unifica a base de cálculo salarial no mês de abril.

Os projetos de lei que garantem o reajuste foram enviados à Câmara Municipal de Manaus (CMM) e, após aprovação, seguirão para sanção do prefeito.

Medida garante unificação da base de dados

A decisão atende a uma das diretrizes do planejamento estratégico da atual gestão, no eixo “Valorização do Servidor Público”. Com a unificação da base de dados, todas as categorias terão reajustes referentes ao mesmo período: abril de 2024 a março de 2025. Isso corrige distorções históricas e assegura isonomia entre os servidores.

Reajuste contempla todas as categorias

A recomposição atinge os servidores das secretarias municipais de Educação (Semed), Saúde (Semsa), Finanças (Semef), Procuradoria-Geral do Município (PGM), Controladoria-Geral do Município (CGM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Manaus Previdência (ManausPrev), além das carreiras não específicas, celetistas e servidores com regime de dedicação exclusiva (RDA).

“A partir desses projetos, todo o funcionalismo estará com um banco de dados em dia”, afirmou a subsecretária subchefe de Assuntos Legislativos da Casa Civil, Mônica Prestes.

Gestão corrige distorções e valoriza servidores

Para David Almeida, a decisão reafirma o compromisso de sua gestão com a valorização do funcionalismo público. “Com essa unificação das bases de dados, nenhuma categoria terá mais reajuste em atraso. Essa é mais uma ação planejada, dentro de um governo que trata seus servidores com responsabilidade e respeito”, declarou.

A medida também demonstra solidez fiscal da administração municipal, ao garantir reajuste sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

