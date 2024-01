David Almeida anuncia grandes entregas em 2024

Manaus (AM) – O ano de 2023 foi particularmente desafiador: pela queda de receitas e com a estiagem histórica, a maior que Manaus enfrentou em pelo menos 121 anos. Mas com parcerias e uma gestão eficiente, o ano que termina também foi de realizações. E para 2024, uma agenda de novas entregas e conquistas para a capital amazonense.

“Superamos dificuldades e avançamos na oferta dos serviços públicos, e isso só foi possível com parcerias, união e eficiência. Para 2024, nossa meta é seguir entregando serviços ainda melhores, uma cidade cada vez melhor para se viver. É o que a população merece, esse é o nosso compromisso”, destaca o prefeito David Almeida.

A gestão municipal encerra 2023 com 62 UBSs entregues totalmente novas à população; 334 escolas revitalizadas, construção de creches; dez feiras reformadas; 317 novos ônibus, com ar condicionado e câmeras de segurança; novo complexo viário; além de importantes avanços na assistência social e demais áreas da administração municipal.

Na habitação, outra revolução. Com a recriação da Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), a Prefeitura de Manaus lançou o maior programa da história da capital: mais de 20 mil famílias serão atendidas, com projetos de moradias novas ou com reformas, investimentos próprios e em parceria com o governo federal.

Foto: Arquivo / Semcom

Na infraestrutura, o complexo viário Prefeito José Fernandes, na avenida das Torres, foi entregue em tempo recorde, seis meses antes do prazo. Na rotatória do Produtor, o complexo viário Rei Pelé segue com obras avançadas. Além disso, alargamento e melhorias de vias melhoraram o trânsito; recapeamento de mais de 2 mil ruas, entre outras obras de mobilidade.

A capital amazonense também ganhou em 2023, novas áreas de lazer, que contribuem ainda para o fomento ao turismo. Além da reforma e construção de praças, a Prefeitura inaugurou a primeira etapa do Parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Norte e Leste; e a Casa de Praia Zezinho Corrêa, novo ponto turístico da cidade na Ponta Negra.

No Centro de Manaus, o complexo Mirante Lúcia Almeida, Largo Ilha de São Vicente e Casarão Thiago de Mello estão em fase final de obras. Na área do Distrito Industrial, seguem os trabalhos no Parque Encontro das Águas Rosa Almeida. Este é um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, local de onde se poderá contemplar o emblemático Encontro das Águas – dos rios Negro e Solimões.

Internamente, a atual gestão não descuidou da valorização dos servidores, garantiu promoções, atendeu pleitos históricos, convocou aprovados em concursos realizados em gestões passadas, resgatou determinadas áreas, historicamente esquecidas, como a Guarda Municipal e os Conselhos Tutelares.

Foto: Arquivo / Semcom

Reconhecimento

E todo esse investimento, traduzido em desenvolvimento aos manauaras, tem sido reconhecido, nacional e internacionalmente.

Manaus foi eleita pelo Ministério da Saúde seis vezes consecutivas como a capital de melhor atenção básica; o parlamento europeu, com a chancela da Unesco, concedeu o título Cidade Sul-Americana do Desporto 2024; publicação internacional elegeu Manaus como uma das dez cidades para se visitar. Além desses reconhecimentos, outros nas áreas da empregabilidade, gestão fiscal, previdenciária, limpeza pública.

Em 2024

Para 2024, a Prefeitura de Manaus segue a expansão e revitalização das áreas da saúde, educação, infraestrutura, feiras e mercados, assistência social, transporte coletivo.

E já no início de 2024, grandes entregas. Uma delas em fevereiro, a do complexo Mirante Lúcia Almeida, Largo Ilha de São Vicente e Casarão Thiago de Mello.

A Segunda etapa do Parque Amazonino Mendes também está planejada para o primeiro semestre; novos viadutos terão obras iniciadas; além de mais feiras, escolas e UBSs revitalizadas; é um novo pacote de vias a serem recapeadas.

