Manaus sediará Encontro Nacional de Registro de Imóveis; inscrições já estão abertas

Evento reunirá especialistas para debater os rumos do registro imobiliário no Brasil, com temas como inovação, sustentabilidade e direito digital

Manaus (AM) – A capital amazonense será palco do principal evento do Registro de Imóveis do Brasil. Entre os dias 5 e 7 de agosto de 2025, Manaus receberá a 50ª edição do Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, promovido pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) e que terá como foco temas atuais relacionados ao clima, meio ambiente e tokenização imobiliária.

O evento, que será realizado no Espaço Le Lieu, localizado na avenida Maceió, 80, bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul, marcará a primeira edição do Encontro Nacional do IRIB na Região Norte, um marco institucional que reforça o compromisso com a integração regional da atividade registral em todo o país.

“Trazer o Encontro Nacional para Manaus é reconhecer a importância histórica, cultural e econômica da Região Norte e reafirmar nosso compromisso com uma atuação cada vez mais nacional e inclusiva”, afirma José Paulo Baltazar Junior, presidente do IRIB.

Com apoio do Registro de Imóveis do Brasil – Seção Amazonas (RIB-AM) e da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG-AM), o encontro reunirá registradores, advogados, técnicos, juristas e autoridades para três dias de debates, painéis e trocas de experiências sobre os principais temas atuais da atividade registral imobiliária no Brasil.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas neste link:

🔗 https://irib.org.br/eventos/l-encontro-dos-oficiais-de-registro-de-imoveis-do-brasil

Há condições especiais de desconto para:

– Associados do IRIB

– Associados da ANOREG/AM

– Funcionários de cartórios de titulares associados

– Assinantes do IRIB

– Serventias com arrecadação mensal de até R$ 20 mil (CNJ)

Entre os nomes já confirmados na programação estão Juan Pablo Correa Gossweiler, presidente do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR); Ari Álvares Pires Neto, presidente do Registro de Imóveis do Brasil (RIB); a tabeliã e registradora Moema Locatelli Belluzzo; e o professor de Direito Civil José Fernando Simão. Outros palestrantes de renome nacional serão anunciados em breve.

Um dos assuntos de grande relevância que será debatido no evento é sobre os aspectos da Tokenização de imóveis, tema que tem gerado amplo debate entre operadores do Direito, tecnologia e mercado imobiliário.

Recentemente, a Comissão de Pensamento Registral Imobiliário do IRIB (CPRI-IRIB) emitiu parecer intitulado “Tokenização e controle dos Direitos Reais Imobiliários”, que será um dos pontos de partida para a discussão.

Pensando na comodidade dos participantes, foi firmada parceria com a agência Alfa Travel, responsável por centralizar a reserva dos hotéis e oferecer condições especiais em passagens aéreas para os congressistas. Estão disponíveis hospedagens em hotéis como Mercure Manaus, Quality Manaus e Blue Tree Premium Manaus.

Além da programação técnica, o evento promete proporcionar uma imersão cultural no coração da Amazônia, como pontos turísticos emblemáticos: Teatro Amazonas, o Encontro das Águas e o Museu da Amazônia, além de saborear iguarias típicas como tacacá, tambaqui assado e doces de cupuaçu.

Sobre o IRIB

O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) é a principal entidade de representação institucional e política dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil.

Fundado em 1974, o Instituto nasceu com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento profissional, científico e jurídico de seus associados, bem como de aprimorar e modernizar as técnicas de registro. O IRIB é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo/SP.

O Instituto atua em todo o território nacional e entre os seus principais objetivos estão o estudo e pesquisa de procedimentos e normas jurídicas referentes ao Registro de Imóveis, e o assessoramento de autoridades públicas e órgãos governamentais, no que diz respeito aos temas da especialidade registral imobiliária.

Para propagar conhecimentos relativos ao Direito Registral Imobiliário, o IRIB promove encontros, seminários, reuniões, simpósios, cursos e conferências – sempre com a participação de grandes especialistas em Direito Registral.

