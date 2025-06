Um homem morreu nesta quarta-feira (4) após a explosão de uma draga na comunidade ribeirinha do Poré, no município de Japurá, interior do Amazonas. A identidade da vítima não foi divulgada.

Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Exército Brasileiro destruiu equipamentos usados no garimpo ilegal, durante uma ação de combate à mineração clandestina, segundo informações locais.

Testemunhas relataram que a vítima se aproximou da draga para tentar recuperar um objeto, quando explosivos armazenados no local provocaram uma nova explosão.

Nas imagens divulgadas na internet é possível ver a vítima com queimaduras. Ela ainda foi socorrida, mas segundo relatos, morreu devido a gravidade dos ferimentos.

