Modelo de 17 anos morre afogado após ensaio de formatura

O modelo Nicolas Araújo Camassola, de 17 anos, morreu afogado na praia de Pontal de Maceió, em Fortim, no litoral leste do Ceará. A tragédia aconteceu na terça-feira (3), poucos minutos após um ensaio fotográfico de formatura.

Segundo relatos, o jovem entrou no mar com amigos para tomar banho após a sessão de fotos, mas acabou sendo levado pela correnteza. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

Após cerca de 15 minutos de afogamento, o estudante foi retirado da água e socorrido rapidamente pelos colegas, que iniciaram os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM) foi acionado e realizou tentativas de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 50 minutos. Apesar dos esforços, o modelo não resistiu e morreu no local.

Carreira profissionalizante e lamentações

Nicolas, que atuava como modelo fotográfico e de passarela, morava na cidade de Russas e era aluno da Escola Estadual Profissionalizante Jeová Costa Lima.

A Prefeitura de Russas e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará divulgaram notas de pesar. A Pride Casting, agência de modelos que gerenciava a carreira de Nicolas, também se manifestou sobre o ocorrido. “Era um jovem promissor, cheio de sonhos e luz. Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação”, afirmou a agência.

A rede de ensino lamentou a morte do jovem e cancelou as aulas desta quarta-feira (4/6). “Lamentamos profundamente a perda do nosso querido aluno Nicolas Camassola. Sua presença entre nós deixará saudades e as que sempre permanecerão vivas. Neste momento de dor, unimo-nos em solidariedade, amigos e colegas”, diz a nota publicada pela escola.

A empresa responsável pelo ensaio de formatura dos alunos reafirmou seu compromisso em prestar apoio aos familiares e amigos nesse episódio classificado como “uma fatalidade inesperada”.

“Lamentamos imensamente essa perda irreparável. Reafirmamos nosso compromisso com o acolhimento e apoio aos familiares e à comunidade escolar neste momento tão difícil”, diz um trecho da nota da empresa.

Investigações

O caso será investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), que acompanha os depoimentos de testemunhas e aguarda o laudo da perícia forense para esclarecer as circunstâncias do afogamento.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Criança morre afogada após cair de embarcação durante mudança no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱